https://ria.ru/20230725/sovfed-1886219784.html
В Совфеде назвали убийство военкора Журавлева покушением на безопасность
В Совфеде назвали убийство военкора Журавлева покушением на безопасность - РИА Новости, 25.07.2023
В Совфеде назвали убийство военкора Журавлева покушением на безопасность
Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ призывает ОБСЕ выразить неприятие действий Киева и США в связи с обстрелом журналистов в Запорожской... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:15
2023-07-25T17:15
2023-07-25T17:33
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ призывает ОБСЕ выразить неприятие действий Киева и США в связи с обстрелом журналистов в Запорожской области, где погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, говорится в письме главы комиссии Алексея Пушкова на имя генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид."Рассматриваем убийство корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева вооруженными силами Украины и нанесение ими увечий фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому, корреспонденту газеты "Известия" Роману Польшакову и оператору медиапортала "Известия" Дмитрию Шикову 22 июля 2023 года в районе села Пятихатка как покушение на основы безопасности журналистов и нарушение Хельсинского Заключительного акта 1975 года", - говорится в документе (есть в распоряжении РИА Новости).Кроме того, комиссия призывает ОБСЕ выразить свое "возмущение и неприятие действий властей Украины и Соединенных Штатов Америки" в связи с этими событиями.Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник.
https://ria.ru/20230725/zhuravlev-1886101606.html
https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1885963257.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, сша, обсе, совет федерации рф
Киев, США, ОБСЕ, Совет Федерации РФ
В Совфеде назвали убийство военкора Журавлева покушением на безопасность
В СФ призвали ОБСЕ выразить неприятие действий Киева после гибели военкора Журавлева
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ призывает ОБСЕ выразить неприятие действий Киева и США в связи с обстрелом журналистов в Запорожской области, где погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, говорится в письме главы комиссии Алексея Пушкова на имя генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид.
"Рассматриваем убийство корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева вооруженными силами Украины и нанесение ими увечий фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому, корреспонденту газеты "Известия" Роману Польшакову и оператору медиапортала "Известия" Дмитрию Шикову 22 июля 2023 года в районе села Пятихатка как покушение на основы безопасности журналистов и нарушение Хельсинского Заключительного акта 1975 года", - говорится в документе (есть в распоряжении РИА Новости).
СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева
Кроме того, комиссия призывает ОБСЕ выразить свое "возмущение и неприятие действий властей Украины и Соединенных Штатов Америки" в связи с этими событиями.
Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России
, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша
, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Журавлев посмертно награжден медалью СК
РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник.
Глава ЮНЕСКО осудила убийство военкора РИА Новости Журавлева