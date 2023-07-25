https://ria.ru/20230725/sovfed-1886219784.html

В Совфеде назвали убийство военкора Журавлева покушением на безопасность

В Совфеде назвали убийство военкора Журавлева покушением на безопасность - РИА Новости, 25.07.2023

В Совфеде назвали убийство военкора Журавлева покушением на безопасность

Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ призывает ОБСЕ выразить неприятие действий Киева и США в связи с обстрелом журналистов в Запорожской... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:15

2023-07-25T17:15

2023-07-25T17:33

киев

сша

обсе

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ призывает ОБСЕ выразить неприятие действий Киева и США в связи с обстрелом журналистов в Запорожской области, где погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, говорится в письме главы комиссии Алексея Пушкова на имя генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид."Рассматриваем убийство корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева вооруженными силами Украины и нанесение ими увечий фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому, корреспонденту газеты "Известия" Роману Польшакову и оператору медиапортала "Известия" Дмитрию Шикову 22 июля 2023 года в районе села Пятихатка как покушение на основы безопасности журналистов и нарушение Хельсинского Заключительного акта 1975 года", - говорится в документе (есть в распоряжении РИА Новости).Кроме того, комиссия призывает ОБСЕ выразить свое "возмущение и неприятие действий властей Украины и Соединенных Штатов Америки" в связи с этими событиями.Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник.

https://ria.ru/20230725/zhuravlev-1886101606.html

https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1885963257.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, сша, обсе, совет федерации рф