https://ria.ru/20230725/sotsobekty-1886258607.html
За первое полугодие в Ставрополье построено 10 соцобъектов
За первое полугодие в Ставрополье построено 10 соцобъектов - РИА Новости, 25.07.2023
За первое полугодие в Ставрополье построено 10 соцобъектов
За первые шесть месяцев этого года в Ставрополье построено 10 социально-значимых социальных объектов, сообщает пресс-служба министерства строительства и... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:20
2023-07-25T20:20
2023-07-25T20:21
ставропольский край
ставрополь
михайловск
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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СТАВРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. За первые шесть месяцев этого года в Ставрополье построено 10 социально-значимых социальных объектов, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона. "В текущем году завершено строительство шести медицинских учреждений и четырех детских садов. Реализация проектов осуществлялась благодаря участию нашего субъекта в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография", - отметил и.о. главы краевого Минстроя Валерий Савченко, слова которого привели в пресс-службе. Собеседник агентства уточняет, что в текущем году объем инвестиций на строительство социальных объектов в Ставрополье составляет более 12 миллиардов рублей. Так, в крае уже построили три новых фельдшерско-акушерских пункта в Шпаковском и Петровском округах, а также три врачебные амбулатории в Кировском, Минераловодском и Шпаковском округах. В Ставрополе, Михайловске и Нефтекумском городском округе построены детсады, их общая вместимость рассчитана на 610 малышей. Ранее губернатор региона подчеркнул, что всего в 2023 году запланировано проектирование, ремонт или реконструкция 228 соцобъектов. В их числе - новые школы и детские сады, медицинские учреждения и дома культуры, библиотеки и спорткомплексы. С каждым объектом ставропольцы связывают надежды на новое качество и комфорт своей жизни.
https://ria.ru/20230601/grenada-1875646359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, михайловск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Ставропольский край, Ставрополь, Михайловск, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
СТАВРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. За первые шесть месяцев этого года в Ставрополье построено 10 социально-значимых социальных объектов, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.
"В текущем году завершено строительство шести медицинских учреждений и четырех детских садов. Реализация проектов осуществлялась благодаря участию нашего субъекта в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография", - отметил и.о. главы краевого Минстроя
Валерий Савченко, слова которого привели в пресс-службе.
Собеседник агентства уточняет, что в текущем году объем инвестиций на строительство социальных объектов в Ставрополье составляет более 12 миллиардов рублей.
Так, в крае уже построили три новых фельдшерско-акушерских пункта в Шпаковском и Петровском округах, а также три врачебные амбулатории в Кировском, Минераловодском и Шпаковском округах. В Ставрополе
, Михайловске
и Нефтекумском городском округе построены детсады, их общая вместимость рассчитана на 610 малышей.
Ранее губернатор региона подчеркнул, что всего в 2023 году запланировано проектирование, ремонт или реконструкция 228 соцобъектов. В их числе - новые школы и детские сады, медицинские учреждения и дома культуры, библиотеки и спорткомплексы. С каждым объектом ставропольцы связывают надежды на новое качество и комфорт своей жизни.
Губернатор Ставрополья принял участие в открытии детского центра "Гренада"