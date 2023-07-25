https://ria.ru/20230725/sotsobekty-1886258607.html

За первое полугодие в Ставрополье построено 10 соцобъектов

За первое полугодие в Ставрополье построено 10 соцобъектов - РИА Новости, 25.07.2023

За первое полугодие в Ставрополье построено 10 соцобъектов

За первые шесть месяцев этого года в Ставрополье построено 10 социально-значимых социальных объектов, сообщает пресс-служба министерства строительства и... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:20

2023-07-25T20:20

2023-07-25T20:21

ставропольский край

ставрополь

михайловск

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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СТАВРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. За первые шесть месяцев этого года в Ставрополье построено 10 социально-значимых социальных объектов, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона. "В текущем году завершено строительство шести медицинских учреждений и четырех детских садов. Реализация проектов осуществлялась благодаря участию нашего субъекта в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография", - отметил и.о. главы краевого Минстроя Валерий Савченко, слова которого привели в пресс-службе. Собеседник агентства уточняет, что в текущем году объем инвестиций на строительство социальных объектов в Ставрополье составляет более 12 миллиардов рублей. Так, в крае уже построили три новых фельдшерско-акушерских пункта в Шпаковском и Петровском округах, а также три врачебные амбулатории в Кировском, Минераловодском и Шпаковском округах. В Ставрополе, Михайловске и Нефтекумском городском округе построены детсады, их общая вместимость рассчитана на 610 малышей. Ранее губернатор региона подчеркнул, что всего в 2023 году запланировано проектирование, ремонт или реконструкция 228 соцобъектов. В их числе - новые школы и детские сады, медицинские учреждения и дома культуры, библиотеки и спорткомплексы. С каждым объектом ставропольцы связывают надежды на новое качество и комфорт своей жизни.

https://ria.ru/20230601/grenada-1875646359.html

ставрополь

михайловск

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Алёна Пава

ставрополь, михайловск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)