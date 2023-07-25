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Научное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа - РИА Новости, 25.07.2023
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16:20 25.07.2023 (обновлено: 16:32 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/somov-1886206071.html
Научное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа
Научное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа - РИА Новости, 25.07.2023
Научное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа
Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа, угрозы разлива топлива нет, команда обследует корпус судна, сообщили... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:20
2023-07-25T16:32
земля франца-иосифа
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МУРМАНСК, 25 июл – РИА Новости. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа, угрозы разлива топлива нет, команда обследует корпус судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Архангельской области."Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека, это архипелаг Земля Франца-Иосифа, село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов", - сообщила собеседница агентства. По ее словам, угрозы затопления и разлива топлива нет. На борту 91 человек, никто не пострадал. Экипаж обследует корпус судна, находящегося на мели.Судно вышло из Архангельска 4 июля с грузом для полярных станций на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей.
https://ria.ru/20230521/polyarnik-1872935697.html
земля франца-иосифа
архангельская область
россия
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земля франца-иосифа, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
Научное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа

МЧС сообщило, что судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа

© РИА Новости / Артур Чилингаров | Перейти в медиабанкСудно "Михаил Сомов"
Судно Михаил Сомов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Артур Чилингаров
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Судно "Михаил Сомов". Архивное фото
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МУРМАНСК, 25 июл – РИА Новости. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа, угрозы разлива топлива нет, команда обследует корпус судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Архангельской области.
"Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека, это архипелаг Земля Франца-Иосифа, село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов", - сообщила собеседница агентства. По ее словам, угрозы затопления и разлива топлива нет. На борту 91 человек, никто не пострадал. Экипаж обследует корпус судна, находящегося на мели.
Судно вышло из Архангельска 4 июля с грузом для полярных станций на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей.
Российские полярники, прибывшие в Арктику для развертывания новой дрейфующей станции - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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21 мая, 00:50
 
Земля Франца-ИосифаАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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