https://ria.ru/20230725/somov-1886206071.html

Научное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа

Научное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа - РИА Новости, 25.07.2023

Научное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа, угрозы разлива топлива нет, команда обследует корпус судна, сообщили... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:20

2023-07-25T16:20

2023-07-25T16:32

земля франца-иосифа

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МУРМАНСК, 25 июл – РИА Новости. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа, угрозы разлива топлива нет, команда обследует корпус судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Архангельской области."Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека, это архипелаг Земля Франца-Иосифа, село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов", - сообщила собеседница агентства. По ее словам, угрозы затопления и разлива топлива нет. На борту 91 человек, никто не пострадал. Экипаж обследует корпус судна, находящегося на мели.Судно вышло из Архангельска 4 июля с грузом для полярных станций на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей.

https://ria.ru/20230521/polyarnik-1872935697.html

земля франца-иосифа

архангельская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

земля франца-иосифа, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия