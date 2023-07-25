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В Сочи торжественно встретили четырехмиллионного туриста - РИА Новости, 25.07.2023
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Туризм
 
13:06 25.07.2023 (обновлено: 13:07 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/sochi-1886140053.html
В Сочи торжественно встретили четырехмиллионного туриста
В Сочи торжественно встретили четырехмиллионного туриста - РИА Новости, 25.07.2023
В Сочи торжественно встретили четырехмиллионного туриста
Четырехмиллионного туриста встретили в Сочи с подарочным сертификатом, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:06
2023-07-25T13:07
туризм
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сочи
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туризм
отдых в россии
отдых на море
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СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Четырехмиллионного туриста встретили в Сочи с подарочным сертификатом, сообщили в пресс-службе администрации города. Юбилейным гостем стала Юлия Жохова из Астрахани, она отдыхает на курорте не первый раз. Отмечается, что ей вручили сертификат и подарочные карты на посещение экскурсий и объектов в горной зоне."Курортный сезон в Сочи в самом разгаре и идет очень активными темпами. Месяц назад – 23 июня – мы встречали трехмиллионного в этом году туриста, а сегодня город встретил уже четырехмиллионного отдыхающего. Это на 120 тысяч туристов больше по сравнению с прошлым годом на эту дату", – приводятся в релизе слова заместителя мэра Сочи Олега Бурлева. В целом, по данным властей, турпоток в Сочи в 2023 году увеличился на 3 процента, сейчас в городе отдыхают 195 тысяч путешественников, загрузка отелей составляет 90 процентов. По итогам текущего года курорт планирует встретить не менее 7,4 миллиона отдыхающих, за лето город примет 4,5 миллиона туристов, говорили в мэрии.
https://ria.ru/20230518/sochi-1872575043.html
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новости - туризм, сочи, астрахань, туризм, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Астрахань, Туризм, отдых в России, Отдых на море
В Сочи торжественно встретили четырехмиллионного туриста

В Сочи торжественно встретили четырехмиллионного туриста – жительницу Астрахани

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДевушка загорает на пляже в Сочи
Девушка загорает на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Четырехмиллионного туриста встретили в Сочи с подарочным сертификатом, сообщили в пресс-службе администрации города.
Юбилейным гостем стала Юлия Жохова из Астрахани, она отдыхает на курорте не первый раз. Отмечается, что ей вручили сертификат и подарочные карты на посещение экскурсий и объектов в горной зоне.
"Курортный сезон в Сочи в самом разгаре и идет очень активными темпами. Месяц назад – 23 июня – мы встречали трехмиллионного в этом году туриста, а сегодня город встретил уже четырехмиллионного отдыхающего. Это на 120 тысяч туристов больше по сравнению с прошлым годом на эту дату", – приводятся в релизе слова заместителя мэра Сочи Олега Бурлева.
В целом, по данным властей, турпоток в Сочи в 2023 году увеличился на 3 процента, сейчас в городе отдыхают 195 тысяч путешественников, загрузка отелей составляет 90 процентов. По итогам текущего года курорт планирует встретить не менее 7,4 миллиона отдыхающих, за лето город примет 4,5 миллиона туристов, говорили в мэрии.
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