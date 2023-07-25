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Овчарка Байдена покусала агентов Секретной службы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2023
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17:13 25.07.2023 (обновлено: 17:23 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/sobaka-1886219166.html
Овчарка Байдена покусала агентов Секретной службы, пишут СМИ
Овчарка Байдена покусала агентов Секретной службы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2023
Овчарка Байдена покусала агентов Секретной службы, пишут СМИ
Принадлежащая президенту США Джо Байдену овчарка по кличке Коммандер за четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы, при этом один из них попал в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:13
2023-07-25T17:23
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Принадлежащая президенту США Джо Байдену овчарка по кличке Коммандер за четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы, при этом один из них попал в больницу, сообщает газета New York Post со ссылкой на внутреннюю переписку ведомства, доступ к которой получила группа консервативных активистов Judicial Watch. "Принадлежащая президенту Байдену немецкая овчарка Коммандер возрастом около двух лет покусала семерых человек за четыре месяца, прошедшие с тех пор, как его первый пес Мейджор был изгнан из Белого дома за такое же агрессивное поведение", - говорится в сообщении издания. Одному из сотрудников Секретной службы, которому пес Байдена покусал руку и бедро, пришлось проходить лечение в больнице. Другой агент был атакован овчаркой, когда Байден спустил собаку с привязи после семейного просмотра кино, пишет издание. "Вместо того, чтобы защитить своих агентов, Секретная служба попыталась незаконно скрыть документы о надругательствах над своими сотрудниками со стороны семьи Байдена", - заявил газете глава Judicial Watch Том Фиттон. Как подчеркивает газета, сообщения о нападениях Коммандера на людей ограничиваются периодом с сентября 2022 года по январь 2023 года, и, вероятно, на самом деле их могло быть больше. В 2021 году СМИ опубликовали электронные письма сотрудников президентской охраны, из которых следовало, что другой пес Байдена, Мейджор, кусал людей практически ежедневно. Внимание СМИ привлек тот факт, что Белый дом сообщал лишь о двух таких "незначительных" инцидентах, тогда как, если судить по опубликованной переписке, их было значительно больше. После неудачных попыток надрессировать Мейджора Байден передал его на попечение друзьям семьи. Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками - пожилым Чемпом, который скончался в июне 2021 года, и молодым Мейджором. Американский лидер в декабре того же года сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. Как сообщали американские СМИ, щенка президенту подарили родственники.
https://ria.ru/20230413/bayden-1865120043.html
https://ria.ru/20230724/bayden-1886051291.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Овчарка Байдена покусала агентов Секретной службы, пишут СМИ

NYP: овчарка Байдена покусала семь агентов Секретной службы, одного госпитализировали

© AP Photo / The White House/Adam SchultzПрезидент США Джо Байден на балконе Трумэна Белого дома
Президент США Джо Байден на балконе Трумэна Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / The White House/Adam Schultz
Президент США Джо Байден на балконе Трумэна Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Принадлежащая президенту США Джо Байдену овчарка по кличке Коммандер за четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы, при этом один из них попал в больницу, сообщает газета New York Post со ссылкой на внутреннюю переписку ведомства, доступ к которой получила группа консервативных активистов Judicial Watch.
"Принадлежащая президенту Байдену немецкая овчарка Коммандер возрастом около двух лет покусала семерых человек за четыре месяца, прошедшие с тех пор, как его первый пес Мейджор был изгнан из Белого дома за такое же агрессивное поведение", - говорится в сообщении издания.
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Одному из сотрудников Секретной службы, которому пес Байдена покусал руку и бедро, пришлось проходить лечение в больнице. Другой агент был атакован овчаркой, когда Байден спустил собаку с привязи после семейного просмотра кино, пишет издание.
"Вместо того, чтобы защитить своих агентов, Секретная служба попыталась незаконно скрыть документы о надругательствах над своими сотрудниками со стороны семьи Байдена", - заявил газете глава Judicial Watch Том Фиттон.
Как подчеркивает газета, сообщения о нападениях Коммандера на людей ограничиваются периодом с сентября 2022 года по январь 2023 года, и, вероятно, на самом деле их могло быть больше.
В 2021 году СМИ опубликовали электронные письма сотрудников президентской охраны, из которых следовало, что другой пес Байдена, Мейджор, кусал людей практически ежедневно. Внимание СМИ привлек тот факт, что Белый дом сообщал лишь о двух таких "незначительных" инцидентах, тогда как, если судить по опубликованной переписке, их было значительно больше. После неудачных попыток надрессировать Мейджора Байден передал его на попечение друзьям семьи.
Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками - пожилым Чемпом, который скончался в июне 2021 года, и молодым Мейджором. Американский лидер в декабре того же года сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. Как сообщали американские СМИ, щенка президенту подарили родственники.
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