https://ria.ru/20230725/shtrafy-1886173875.html

ГД приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат

ГД приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат - РИА Новости, 25.07.2023

ГД приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении закон, в том числе, о штрафах за неявку в военкомат в 30 тысяч рублей, а также до 400 тыс рублей за... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:36

2023-07-25T14:36

2023-07-25T14:46

госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении закон, в том числе, о штрафах за неявку в военкомат в 30 тысяч рублей, а также до 400 тыс рублей за непредоставление списков для постановки на учет.Изменения в законодательство начнут работать с 1 октября 2023 года, говорится в тексте законопроекта.После вступления в силу нововведений, неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 10 до 30 тыс. руб. (до трех тыс. рублей).

https://ria.ru/20230725/prizyv-1886148653.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество