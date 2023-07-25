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ГД приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат - РИА Новости, 25.07.2023
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14:36 25.07.2023 (обновлено: 14:46 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/shtrafy-1886173875.html
ГД приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат
ГД приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат - РИА Новости, 25.07.2023
ГД приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении закон, в том числе, о штрафах за неявку в военкомат в 30 тысяч рублей, а также до 400 тыс рублей за... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:36
2023-07-25T14:46
госдума рф
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении закон, в том числе, о штрафах за неявку в военкомат в 30 тысяч рублей, а также до 400 тыс рублей за непредоставление списков для постановки на учет.Изменения в законодательство начнут работать с 1 октября 2023 года, говорится в тексте законопроекта.После вступления в силу нововведений, неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 10 до 30 тыс. руб. (до трех тыс. рублей).
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
ГД приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат

ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении закон, в том числе, о штрафах за неявку в военкомат в 30 тысяч рублей, а также до 400 тыс рублей за непредоставление списков для постановки на учет.
Изменения в законодательство начнут работать с 1 октября 2023 года, говорится в тексте законопроекта.
После вступления в силу нововведений, неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 10 до 30 тыс. руб. (до трех тыс. рублей).
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