https://ria.ru/20230725/shtrafy-1886173875.html
ГД приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат
ГД приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат - РИА Новости, 25.07.2023
ГД приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении закон, в том числе, о штрафах за неявку в военкомат в 30 тысяч рублей, а также до 400 тыс рублей за... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:36
2023-07-25T14:36
2023-07-25T14:46
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793836358_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233d516cbf2afbbe498a90ba0f7f5ac5.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении закон, в том числе, о штрафах за неявку в военкомат в 30 тысяч рублей, а также до 400 тыс рублей за непредоставление списков для постановки на учет.Изменения в законодательство начнут работать с 1 октября 2023 года, говорится в тексте законопроекта.После вступления в силу нововведений, неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 10 до 30 тыс. руб. (до трех тыс. рублей).
https://ria.ru/20230725/prizyv-1886148653.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793836358_39:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_3f664fd4ca4a720b2521326d030ae1fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество
ГД приняла во втором чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат
ГД приняла во втором чтении проект о штрафах за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении закон, в том числе, о штрафах за неявку в военкомат в 30 тысяч рублей, а также до 400 тыс рублей за непредоставление списков для постановки на учет.
Изменения в законодательство начнут работать с 1 октября 2023 года, говорится в тексте законопроекта.
После вступления в силу нововведений, неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 10 до 30 тыс. руб. (до трех тыс. рублей).
В Кремле прокомментировали проект изменения призывного возраста