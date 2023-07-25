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В Севастополе после перерыва открылось движение парома и катеров - РИА Новости, 25.07.2023
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Туризм
 
10:24 25.07.2023 (обновлено: 16:32 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/sevastopol-1886120109.html
В Севастополе после перерыва открылось движение парома и катеров
В Севастополе после перерыва открылось движение парома и катеров - РИА Новости, 25.07.2023
В Севастополе после перерыва открылось движение парома и катеров
Движение парома и катеров в Севастопольской бухте возобновлено, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:24
2023-07-25T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Движение парома и катеров в Севастопольской бухте возобновлено, сообщил департамент транспорта города. Движение парома и катеров в бухте Севастополя было остановлено около 10 утра во вторник, причины не назывались. "Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", – говорится в телеграм-канале департамента транспорта города.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Севастополь
В Севастополе после перерыва открылось движение парома и катеров

Движение парома и катеров в Севастопольской бухте открыли после приостановки работы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Движение парома и катеров в Севастопольской бухте возобновлено, сообщил департамент транспорта города.
Движение парома и катеров в бухте Севастополя было остановлено около 10 утра во вторник, причины не назывались.
"Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", – говорится в телеграм-канале департамента транспорта города.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Путь на машине от Ростова-на-Дону до Севастополя по суше занимает 15 часов
18 июля, 11:55
 
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