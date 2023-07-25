https://ria.ru/20230725/sevastopol-1886120109.html

В Севастополе после перерыва открылось движение парома и катеров

В Севастополе после перерыва открылось движение парома и катеров - РИА Новости, 25.07.2023

В Севастополе после перерыва открылось движение парома и катеров

Движение парома и катеров в Севастопольской бухте возобновлено, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:24

2023-07-25T10:24

2023-07-25T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Движение парома и катеров в Севастопольской бухте возобновлено, сообщил департамент транспорта города. Движение парома и катеров в бухте Севастополя было остановлено около 10 утра во вторник, причины не назывались. "Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", – говорится в телеграм-канале департамента транспорта города.

https://ria.ru/20230718/marshrut-1884821646.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, севастополь