https://ria.ru/20230725/sevastopol-1886120109.html
В Севастополе после перерыва открылось движение парома и катеров
В Севастополе после перерыва открылось движение парома и катеров - РИА Новости, 25.07.2023
В Севастополе после перерыва открылось движение парома и катеров
Движение парома и катеров в Севастопольской бухте возобновлено, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:24
2023-07-25T10:24
2023-07-25T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Движение парома и катеров в Севастопольской бухте возобновлено, сообщил департамент транспорта города. Движение парома и катеров в бухте Севастополя было остановлено около 10 утра во вторник, причины не назывались. "Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", – говорится в телеграм-канале департамента транспорта города.
https://ria.ru/20230718/marshrut-1884821646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы, севастополь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Севастополь
В Севастополе после перерыва открылось движение парома и катеров
Движение парома и катеров в Севастопольской бухте открыли после приостановки работы