https://ria.ru/20230725/servisy-1886022792.html
"Законодательный дайджест" стал одним из лидеров среди сервисов МСП.РФ
"Законодательный дайджест" стал одним из лидеров среди сервисов МСП.РФ - РИА Новости, 25.07.2023
"Законодательный дайджест" стал одним из лидеров среди сервисов МСП.РФ
"Законодательный дайджест" вошел в число наиболее востребованных сервисов на цифровой платформе МСП.РФ; почти 240 тысяч раз пользователи обращались к новостям о РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:00
2023-07-25T10:00
2023-07-25T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886022304_0:0:1325:745_1920x0_80_0_0_df0708b2816c85e2f2f8a58ba4dac654.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. "Законодательный дайджест" вошел в число наиболее востребованных сервисов на цифровой платформе МСП.РФ; почти 240 тысяч раз пользователи обращались к новостям о нововведениях в сфере нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности в 2022-2023 годах, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Самыми популярными среди пользователей темами стали защита прав предпринимателей (более 22,5 тысячи просмотров), промышленность (19,7 тысячи просмотров), строительство, недвижимость и ЖКХ (17,8 тысячи просмотров), банки и кредиты (17,5 тысячи просмотров), транспорт (почти 15,8 тысячи просмотров), здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм (более 15,4 тысячи просмотров), налоги и налогообложение (свыше 15 тысяч просмотров), говорится в сообщении."Законодательный дайджест" — это прикладной сервис, прежде всего, для малого и микробизнеса, у которого зачастую нет штатных юристов, которые помогали бы следить за актуальными изменениями и разъяснять суть конкретных норм простым и доступным языком. Это помогает не тратить много времени на поиск информации, но быть в курсе актуальных изменений законодательной базы", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Создание и развитие проекта МСП.РФ предусмотрено национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, напомнили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич
Корпорация МСП, Александр Исаевич
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. "Законодательный дайджест" вошел в число наиболее востребованных сервисов на цифровой платформе МСП.РФ; почти 240 тысяч раз пользователи обращались к новостям о нововведениях в сфере нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности в 2022-2023 годах, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Самыми популярными среди пользователей темами стали защита прав предпринимателей (более 22,5 тысячи просмотров), промышленность (19,7 тысячи просмотров), строительство, недвижимость и ЖКХ (17,8 тысячи просмотров), банки и кредиты (17,5 тысячи просмотров), транспорт (почти 15,8 тысячи просмотров), здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм (более 15,4 тысячи просмотров), налоги и налогообложение (свыше 15 тысяч просмотров), говорится в сообщении.
"Законодательный дайджест" — это прикладной сервис, прежде всего, для малого и микробизнеса, у которого зачастую нет штатных юристов, которые помогали бы следить за актуальными изменениями и разъяснять суть конкретных норм простым и доступным языком. Это помогает не тратить много времени на поиск информации, но быть в курсе актуальных изменений законодательной базы", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого привели в пресс-службе.
Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития
. Создание и развитие проекта МСП.РФ предусмотрено национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
, напомнили в пресс-службе.
КМСП составила список наиболее востребованных малым бизнесом документов