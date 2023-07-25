https://ria.ru/20230725/servisy-1886022792.html

"Законодательный дайджест" стал одним из лидеров среди сервисов МСП.РФ

"Законодательный дайджест" стал одним из лидеров среди сервисов МСП.РФ - РИА Новости, 25.07.2023

"Законодательный дайджест" стал одним из лидеров среди сервисов МСП.РФ

"Законодательный дайджест" вошел в число наиболее востребованных сервисов на цифровой платформе МСП.РФ; почти 240 тысяч раз пользователи обращались к новостям о РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:00

2023-07-25T10:00

2023-07-25T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. "Законодательный дайджест" вошел в число наиболее востребованных сервисов на цифровой платформе МСП.РФ; почти 240 тысяч раз пользователи обращались к новостям о нововведениях в сфере нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности в 2022-2023 годах, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Самыми популярными среди пользователей темами стали защита прав предпринимателей (более 22,5 тысячи просмотров), промышленность (19,7 тысячи просмотров), строительство, недвижимость и ЖКХ (17,8 тысячи просмотров), банки и кредиты (17,5 тысячи просмотров), транспорт (почти 15,8 тысячи просмотров), здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм (более 15,4 тысячи просмотров), налоги и налогообложение (свыше 15 тысяч просмотров), говорится в сообщении."Законодательный дайджест" — это прикладной сервис, прежде всего, для малого и микробизнеса, у которого зачастую нет штатных юристов, которые помогали бы следить за актуальными изменениями и разъяснять суть конкретных норм простым и доступным языком. Это помогает не тратить много времени на поиск информации, но быть в курсе актуальных изменений законодательной базы", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Создание и развитие проекта МСП.РФ предусмотрено национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230717/msp-1884540351.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич