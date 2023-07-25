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Компания "Гобоимидж" получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 25.07.2023
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14:41 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/sertifikat-1886175581.html
Компания "Гобоимидж" получила сертификат "Сделано в России"
Компания "Гобоимидж" получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 25.07.2023
Компания "Гобоимидж" получила сертификат "Сделано в России"
Российский производитель проекторов для архитектурного оформления зданий и световой разметки "Гобоимидж" получил добровольный сертификат "Сделано в России" и... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:41
2023-07-25T14:41
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российский производитель проекторов для архитектурного оформления зданий и световой разметки "Гобоимидж" получил добровольный сертификат "Сделано в России" и право наносить логотип-"птичку" на свою продукцию, компания планирует использовать ее на рынках арабских стран, где такая продукция очень востребована, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."Сейчас "Гобоимидж" планирует выходить на международный уровень и в том числе для этого решила получить добровольный сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность", - сообщает центр.Главная причина - "Гобоимидж" ведет работы по вхождению в реестр российских производителей Минпромторга. "Процесс этот очень длинный, а наши зарубежные конкуренты, поставщики аналогичного оборудования, взяли моду говорить, что они - российские производители, ссылаясь на добровольные сертификаты, которые, к сожалению (и это не секрет), можно просто приобрести у недобросовестных организаций, предоставляющих подобные услуги", - рассказывает основатель копании, генеральный директор Андрей Штыков.Определяющим фактором стал посыл программы "Сделано в России", призванный подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции, говорит генеральный директор компании Андрей Штыков, отмечая при этом, что в процессе обсуждения деталей получения сертификата подкупил основательный подход к вопросу и профессиональный уровень подготовки экспертов ОС "Проммаш" ФГБУ "Институт стандартизации", партнера по сертификации "Сделано в России"."Ребята сказали нам сразу, что, как и в случае с реестром российского производителя Минпромторга, на предприятие будет организован выезд контролирующих специалистов для оценки деятельности и уровня производства. Мы с удовольствием и чистой совестью прошли все процедуры и теперь с гордостью и не только на внешних рынках, на которые теперь пойдем, будем предоставлять информацию о том, что по результатам успешной верификации всех данных о продукции нам выдан сертификат "Сделано в России" с разрешением нанесения знака соответствия на продукцию", - делится генеральный директор.В планах - покорить арабские страны, поскольку "у них архитектурные формы и темные ночи позволяют творить чудеса в части архитектурной подсветки, да и лучи лазерных прожекторов высотой 9 километров им тоже понравятся", уверены в "Гобоимидж"."Световые проекции на тротуарах Страстного бульвара в Москве, световые инсталляции с портретами русских писателей и новогодним оформлением на фасадах Санкт-Петербурга, проекции пешеходных переходов в аэропорту Внуково - это далеко не полный список проектов, которые создала компания "Гобоимидж". Среди ее клиентов - крупные банки, включая Сбер, множество театров Москвы и Петербурга, кофейни, рестораны, автопроизводители и не только. "Гобоимидж" производит и продает проекторы "Гобо", которые позволяют создавать световые узоры на любой поверхности", - рассказали в РЭЦ.Центр объяснил, что "Гобо" - это калька с английского GOBO - Gоes Before Optics. По сути, это трафарет, который помещают в переднюю часть профессионального проектора. Однако проектор должен быть специальным, на обычном бытовом прожекторе ничего не получится по причине отсутствия в них "точек фокусировки" между источником света и линзой.Основанная в 2020 году компания "Гобоимидж" как раз производит такие проекторы.За 13 лет работы компания расширила ассортимент продукции, и сейчас она делает не только проекторы, с помощью которых можно создавать проекционную подсветку пешеходных переходов и дорожных знаков, проекции праздничного оформления, социальной рекламы, светового оформления архитектурно-художественных объектов, световые навигационные указатели и предупреждающие знаки в зонах повышенной опасности и навигацию для метро и торговых центров. "Гобоимидж", как говорят в компании, первой в России начала делать поисковые и путевые прожекторы специального назначения на лазерном источнике света. Они будут представлены на 7-й Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "НЕВА-2023".
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика

Компания "Гобоимидж" получила сертификат "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастник Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Участник Международной промышленной выставки Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российский производитель проекторов для архитектурного оформления зданий и световой разметки "Гобоимидж" получил добровольный сертификат "Сделано в России" и право наносить логотип-"птичку" на свою продукцию, компания планирует использовать ее на рынках арабских стран, где такая продукция очень востребована, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
"Сейчас "Гобоимидж" планирует выходить на международный уровень и в том числе для этого решила получить добровольный сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность", - сообщает центр.
Главная причина - "Гобоимидж" ведет работы по вхождению в реестр российских производителей Минпромторга. "Процесс этот очень длинный, а наши зарубежные конкуренты, поставщики аналогичного оборудования, взяли моду говорить, что они - российские производители, ссылаясь на добровольные сертификаты, которые, к сожалению (и это не секрет), можно просто приобрести у недобросовестных организаций, предоставляющих подобные услуги", - рассказывает основатель копании, генеральный директор Андрей Штыков.
Определяющим фактором стал посыл программы "Сделано в России", призванный подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции, говорит генеральный директор компании Андрей Штыков, отмечая при этом, что в процессе обсуждения деталей получения сертификата подкупил основательный подход к вопросу и профессиональный уровень подготовки экспертов ОС "Проммаш" ФГБУ "Институт стандартизации", партнера по сертификации "Сделано в России".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
РЭЦ: сертификат "Сделано в России" получила компания "Спецтех"
20 июля, 16:44
"Ребята сказали нам сразу, что, как и в случае с реестром российского производителя Минпромторга, на предприятие будет организован выезд контролирующих специалистов для оценки деятельности и уровня производства. Мы с удовольствием и чистой совестью прошли все процедуры и теперь с гордостью и не только на внешних рынках, на которые теперь пойдем, будем предоставлять информацию о том, что по результатам успешной верификации всех данных о продукции нам выдан сертификат "Сделано в России" с разрешением нанесения знака соответствия на продукцию", - делится генеральный директор.
В планах - покорить арабские страны, поскольку "у них архитектурные формы и темные ночи позволяют творить чудеса в части архитектурной подсветки, да и лучи лазерных прожекторов высотой 9 километров им тоже понравятся", уверены в "Гобоимидж".
"Световые проекции на тротуарах Страстного бульвара в Москве, световые инсталляции с портретами русских писателей и новогодним оформлением на фасадах Санкт-Петербурга, проекции пешеходных переходов в аэропорту Внуково - это далеко не полный список проектов, которые создала компания "Гобоимидж". Среди ее клиентов - крупные банки, включая Сбер, множество театров Москвы и Петербурга, кофейни, рестораны, автопроизводители и не только. "Гобоимидж" производит и продает проекторы "Гобо", которые позволяют создавать световые узоры на любой поверхности", - рассказали в РЭЦ.
Центр объяснил, что "Гобо" - это калька с английского GOBO - Gоes Before Optics. По сути, это трафарет, который помещают в переднюю часть профессионального проектора. Однако проектор должен быть специальным, на обычном бытовом прожекторе ничего не получится по причине отсутствия в них "точек фокусировки" между источником света и линзой.
Вручение сертификатов Сделано в России на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
РЭЦ: крупнейший производитель обоев получил сертификат "Сделано в России"
18 июля, 17:50
Основанная в 2020 году компания "Гобоимидж" как раз производит такие проекторы.
За 13 лет работы компания расширила ассортимент продукции, и сейчас она делает не только проекторы, с помощью которых можно создавать проекционную подсветку пешеходных переходов и дорожных знаков, проекции праздничного оформления, социальной рекламы, светового оформления архитектурно-художественных объектов, световые навигационные указатели и предупреждающие знаки в зонах повышенной опасности и навигацию для метро и торговых центров. "Гобоимидж", как говорят в компании, первой в России начала делать поисковые и путевые прожекторы специального назначения на лазерном источнике света. Они будут представлены на 7-й Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "НЕВА-2023".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Экономика
 
 
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