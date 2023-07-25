https://ria.ru/20230725/sergeevka-1886217684.html

Российские войска освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

Российские войска освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.07.2023

Российские войска освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

Подразделениям 15-й мотострелковой бригады российских вооруженных сил удалось занять населенный пункт Сергеевка, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:07

2023-07-25T17:07

2023-07-25T17:39

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подразделениям 15-й мотострелковой бригады российских вооруженных сил удалось занять населенный пункт Сергеевка, сообщили в Минобороны."В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка", — отметили в ведомстве.Общее продвижение войск на Краснолиманском направлении составило до четырех километров по фронту и двух — в глубину боевых порядков противника.Потери ВСУ составили до 190 военных, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожены два склада боеприпасов.Кроме того, силы группировки войск "Центр" отразили четыре атаки в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное ЛНР и Торское ДНР.Как добавили в Минобороны, в районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка продвинулись на полтора километра.В районе населенного пункта Терны ДНР также пресечена деятельность группы диверсантов, нанесен удар по скоплению личного состава и техники 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии вблизи Торского и Ямполовки ДНР.

https://ria.ru/20230724/lnr-1885955347.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), днр, лнр, украина, вооруженные силы украины