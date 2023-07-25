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Российские войска освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:07 25.07.2023 (обновлено: 17:39 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/sergeevka-1886217684.html
Российские войска освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
Российские войска освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.07.2023
Российские войска освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
Подразделениям 15-й мотострелковой бригады российских вооруженных сил удалось занять населенный пункт Сергеевка, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:07
2023-07-25T17:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
днр
лнр
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подразделениям 15-й мотострелковой бригады российских вооруженных сил удалось занять населенный пункт Сергеевка, сообщили в Минобороны."В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка", — отметили в ведомстве.Общее продвижение войск на Краснолиманском направлении составило до четырех километров по фронту и двух — в глубину боевых порядков противника.Потери ВСУ составили до 190 военных, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожены два склада боеприпасов.Кроме того, силы группировки войск "Центр" отразили четыре атаки в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное ЛНР и Торское ДНР.Как добавили в Минобороны, в районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка продвинулись на полтора километра.В районе населенного пункта Терны ДНР также пресечена деятельность группы диверсантов, нанесен удар по скоплению личного состава и техники 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии вблизи Торского и Ямполовки ДНР.
https://ria.ru/20230724/lnr-1885955347.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), днр, лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ДНР, ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

Минобороны: российские подразделения освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости
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Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подразделениям 15-й мотострелковой бригады российских вооруженных сил удалось занять населенный пункт Сергеевка, сообщили в Минобороны.
"В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка", — отметили в ведомстве.
Конашенков об отражении атак ВСУ на Крансолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Российские войска отразили пять атак на Краснолиманском направлении
Вчера, 14:00
Общее продвижение войск на Краснолиманском направлении составило до четырех километров по фронту и двух — в глубину боевых порядков противника.
Потери ВСУ составили до 190 военных, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожены два склада боеприпасов.
Кроме того, силы группировки войск "Центр" отразили четыре атаки в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное ЛНР и Торское ДНР.
Как добавили в Минобороны, в районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка продвинулись на полтора километра.
В районе населенного пункта Терны ДНР также пресечена деятельность группы диверсантов, нанесен удар по скоплению личного состава и техники 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии вблизи Торского и Ямполовки ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДНРЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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