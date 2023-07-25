https://ria.ru/20230725/sdelka-1886143935.html

В Кремле оценили вероятность возвращения к зерновой сделке

В Кремле оценили вероятность возвращения к зерновой сделке - РИА Новости, 25.07.2023

В Кремле оценили вероятность возвращения к зерновой сделке

Вернуться к зерновой сделке сейчас невозможно, поскольку не выполняются условия России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:47

2023-07-25T12:47

2023-07-25T13:58

россия

цены на нефть

антониу гутерреш

владимир путин

оон

зерновая сделка

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вернуться к зерновой сделке сейчас невозможно, поскольку не выполняются условия России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена. Поэтому это невозможно. Вместе с тем, президент Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно восстановить сделку, как только она будет исполнена", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230725/diversii-1886121076.html

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россия, цены на нефть, антониу гутерреш, владимир путин, оон, зерновая сделка