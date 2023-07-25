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В Кремле оценили вероятность возвращения к зерновой сделке - РИА Новости, 25.07.2023
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12:47 25.07.2023 (обновлено: 13:58 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/sdelka-1886143935.html
В Кремле оценили вероятность возвращения к зерновой сделке
В Кремле оценили вероятность возвращения к зерновой сделке - РИА Новости, 25.07.2023
В Кремле оценили вероятность возвращения к зерновой сделке
Вернуться к зерновой сделке сейчас невозможно, поскольку не выполняются условия России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:47
2023-07-25T13:58
россия
цены на нефть
антониу гутерреш
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зерновая сделка
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вернуться к зерновой сделке сейчас невозможно, поскольку не выполняются условия России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена. Поэтому это невозможно. Вместе с тем, президент Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно восстановить сделку, как только она будет исполнена", - сказал Песков.
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россия, цены на нефть, антониу гутерреш, владимир путин, оон, зерновая сделка
Россия, Цены на нефть, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка
В Кремле оценили вероятность возвращения к зерновой сделке

Песков заявил о невозможности вернуться к зерновой сделке в настоящий момент

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вернуться к зерновой сделке сейчас невозможно, поскольку не выполняются условия России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена. Поэтому это невозможно. Вместе с тем, президент Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно восстановить сделку, как только она будет исполнена", - сказал Песков.
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РоссияЦены на нефтьАнтониу ГутеррешВладимир ПутинООНЗерновая сделка
 
 
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