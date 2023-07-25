https://ria.ru/20230725/scheta-1886177898.html
ГД приняла во втором чтении проект о комиссии за переводы между счетами
ГД приняла во втором чтении проект о комиссии за переводы между счетами - РИА Новости, 25.07.2023
ГД приняла во втором чтении проект о комиссии за переводы между счетами
Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:48
2023-07-25T14:48
2023-07-25T15:30
экономика
госдума рф
вячеслав володин
центральный банк рф (цб рф)
анатолий аксаков
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц.Первоначальная редакция запрещала банкам взимать комиссии за рублевые переводы между счетами физлица в разных банках, в том числе с использованием Системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ, в пределах 1,4 миллиона рублей в месяц. Госдума в рамках второго чтения увеличила эту сумму до 30 миллионов рублей, запретив при этом кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах этой суммы. "Принятые поправки направлены на защиту прав граждан. Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких-либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Комиссии сохраняются лишь при переводах по номеру карты, а также совершаемых лично в отделении банка, что будет стимулировать переход на онлайн-переводы, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. ЦБ со своей стороны уточняет, что переводы в отделениях - более затратная для банков операция, а при переводах по номеру карты не всегда возможно определить получателя средств. В отличие от перевода по номеру телефона через СБП или перевода по номеру счета. "Изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов. Также они снизят операционные риски людей, которые снимали деньги со счета наличными, когда нужно было перевести их в другой банк без комиссии", - прокомментировали в Банке России. Законопроект также обязывает кредитные организации раскрывать в местах оказания услуг, на своем официальном сайте и в мобильном приложении информацию о правилах взимания и невзимания комиссии. Помимо этого, проект обязывает банки бесплатно информировать граждан об истечении их вкладов: срочных - не позже чем за пять календарных дней до окончания срока; а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, - в течение пяти календарных дней после наступления таких обстоятельств. В ЦБ подчеркнули, что это поможет более грамотно распоряжаться своими средствами и не допускать их "зависания" на условиях до востребования. Положения закона о бесплатных онлайн-переводах должны вступить в силу через 9 месяцев после его официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны уже через 6 месяцев.
https://ria.ru/20230716/komissiya-1884507125.html
https://ria.ru/20230707/sberbank-1882746673.html
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экономика, госдума рф, вячеслав володин, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков
Экономика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Анатолий Аксаков
ГД приняла во втором чтении проект о комиссии за переводы между счетами
ГД во II чтении одобрила бесплатный перевод до 30 млн руб в месяц между своими счетами
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Госдума приняла во втором чтении законопроект
, позволяющий гражданам без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц.
Первоначальная редакция запрещала банкам взимать комиссии за рублевые переводы между счетами физлица в разных банках, в том числе с использованием Системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ, в пределах 1,4 миллиона рублей в месяц. Госдума в рамках второго чтения увеличила эту сумму до 30 миллионов рублей, запретив при этом кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах этой суммы.
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"Принятые поправки направлены на защиту прав граждан. Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких-либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
Комиссии сохраняются лишь при переводах по номеру карты, а также совершаемых лично в отделении банка, что будет стимулировать переход на онлайн-переводы, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
. ЦБ
со своей стороны уточняет, что переводы в отделениях - более затратная для банков операция, а при переводах по номеру карты не всегда возможно определить получателя средств. В отличие от перевода по номеру телефона через СБП или перевода по номеру счета.
«
"Изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов. Также они снизят операционные риски людей, которые снимали деньги со счета наличными, когда нужно было перевести их в другой банк без комиссии", - прокомментировали в Банке России.
Законопроект также обязывает кредитные организации раскрывать в местах оказания услуг, на своем официальном сайте и в мобильном приложении информацию о правилах взимания и невзимания комиссии.
Помимо этого, проект обязывает банки бесплатно информировать граждан об истечении их вкладов: срочных - не позже чем за пять календарных дней до окончания срока; а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, - в течение пяти календарных дней после наступления таких обстоятельств. В ЦБ подчеркнули, что это поможет более грамотно распоряжаться своими средствами и не допускать их "зависания" на условиях до востребования.
Положения закона о бесплатных онлайн-переводах должны вступить в силу через 9 месяцев после его официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны уже через 6 месяцев.
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