Рейтинг@Mail.ru
В партии Порошенко обвинили СБУ в зачистке инфополя от любой критики власти - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 25.07.2023 (обновлено: 13:48 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/sbu-1886155610.html
В партии Порошенко обвинили СБУ в зачистке инфополя от любой критики власти
В партии Порошенко обвинили СБУ в зачистке инфополя от любой критики власти - РИА Новости, 25.07.2023
В партии Порошенко обвинили СБУ в зачистке инфополя от любой критики власти
Депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в своем телеграм-канале, что служба безопасности... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:35
2023-07-25T13:48
в мире
украина
ирина геращенко
петр порошенко
служба безопасности украины
европейская солидарность
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в своем телеграм-канале, что служба безопасности Украины, блокируя страницы блогеров, зачищает информационное пространство от критики, она требует заслушать по этому вопросу главу ведомства Василия Малюка в Верховной раде. "Европейская солидарность" настаивает на том, чтобы заслушать в Раде главу СБУ Малюка о вмешательстве в работу соцсетей и блокировании аккаунтов критичных к власти пользователей… Украинские власти настолько увлеклись полной зачисткой информационного поля, что решили зачистить и соцсети от критики", - написала Геращенко. По ее словам, по просьбе СБУ был закрыт ряд страниц в соцсетях многих критикующих власти блогеров, которые имели десятки и сотни тысяч подписчиков. "Мы требуем, чтобы СБУ предоставили список тех групп и аккаунтов, которые "разъединяли политические силы" и объяснили мотивы своих действий. Потому что пока это выглядит как полная зачистка информационного поля и политизация спецслужбы", - отметила Геращенко.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885935582.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ирина геращенко, петр порошенко, служба безопасности украины, европейская солидарность, верховная рада украины
В мире, Украина, Ирина Геращенко, Петр Порошенко, Служба безопасности Украины, Европейская солидарность, Верховная Рада Украины
В партии Порошенко обвинили СБУ в зачистке инфополя от любой критики власти

В партии Порошенко заподозрили СБУ в зачистке украинского информационного поля от критики

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в своем телеграм-канале, что служба безопасности Украины, блокируя страницы блогеров, зачищает информационное пространство от критики, она требует заслушать по этому вопросу главу ведомства Василия Малюка в Верховной раде.
"Европейская солидарность" настаивает на том, чтобы заслушать в Раде главу СБУ Малюка о вмешательстве в работу соцсетей и блокировании аккаунтов критичных к власти пользователей… Украинские власти настолько увлеклись полной зачисткой информационного поля, что решили зачистить и соцсети от критики", - написала Геращенко.
По ее словам, по просьбе СБУ был закрыт ряд страниц в соцсетях многих критикующих власти блогеров, которые имели десятки и сотни тысяч подписчиков.
"Мы требуем, чтобы СБУ предоставили список тех групп и аккаунтов, которые "разъединяли политические силы" и объяснили мотивы своих действий. Потому что пока это выглядит как полная зачистка информационного поля и политизация спецслужбы", - отметила Геращенко.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
СБУ обвинила депутата Рады в госизмене
Вчера, 12:35
 
В миреУкраинаИрина ГеращенкоПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныЕвропейская солидарностьВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала