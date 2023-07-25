https://ria.ru/20230725/sbu-1886155610.html
В партии Порошенко обвинили СБУ в зачистке инфополя от любой критики власти
В партии Порошенко обвинили СБУ в зачистке инфополя от любой критики власти - РИА Новости, 25.07.2023
В партии Порошенко обвинили СБУ в зачистке инфополя от любой критики власти
Депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в своем телеграм-канале, что служба безопасности... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:35
2023-07-25T13:35
2023-07-25T13:48
в мире
украина
ирина геращенко
петр порошенко
служба безопасности украины
европейская солидарность
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала в своем телеграм-канале, что служба безопасности Украины, блокируя страницы блогеров, зачищает информационное пространство от критики, она требует заслушать по этому вопросу главу ведомства Василия Малюка в Верховной раде. "Европейская солидарность" настаивает на том, чтобы заслушать в Раде главу СБУ Малюка о вмешательстве в работу соцсетей и блокировании аккаунтов критичных к власти пользователей… Украинские власти настолько увлеклись полной зачисткой информационного поля, что решили зачистить и соцсети от критики", - написала Геращенко. По ее словам, по просьбе СБУ был закрыт ряд страниц в соцсетях многих критикующих власти блогеров, которые имели десятки и сотни тысяч подписчиков. "Мы требуем, чтобы СБУ предоставили список тех групп и аккаунтов, которые "разъединяли политические силы" и объяснили мотивы своих действий. Потому что пока это выглядит как полная зачистка информационного поля и политизация спецслужбы", - отметила Геращенко.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885935582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ирина геращенко, петр порошенко, служба безопасности украины, европейская солидарность, верховная рада украины
В мире, Украина, Ирина Геращенко, Петр Порошенко, Служба безопасности Украины, Европейская солидарность, Верховная Рада Украины
В партии Порошенко обвинили СБУ в зачистке инфополя от любой критики власти
В партии Порошенко заподозрили СБУ в зачистке украинского информационного поля от критики