https://ria.ru/20230725/samolet-1886188266.html
В Греции упал пожарный самолет
В Греции упал пожарный самолет - РИА Новости, 25.07.2023
В Греции упал пожарный самолет
Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на Эвбее, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:29
2023-07-25T15:29
2023-07-25T16:01
в мире
греция
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АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на Эвбее, сообщило греческое общественное телевидение ERT."По информации, в районе Платанистоса в Каристосе произошло падение Canadair. Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло", - сообщил телеканал.ERT показал момент падения самолета.Сайт газеты "Этнос" сообщает, что на место падения Canadair CL215 направлены полицейские. По информации газеты, самолет греческий, им управляли два пилота, одному из них всего 26 лет. Canadair пропал с радаров и был замечен патрульным вертолетом.Был слышен взрыв, сообщает ethnos.gr."Canadair совершил сброс воды, а затем упал в труднодоступном месте, поэтому пожарным и полиции трудно добраться до места происшествия. Был слышен очень громкий взрыв. Предпринимается попытка связаться с двумя пилотами, пока это не удалось", - сообщил сайт.
https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886097755.html
греция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция
В Греции упал пожарный самолет
Во время тушения возгорания на греческой Эвбее упал пожарный самолет типа Canadair
АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на Эвбее, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
"По информации, в районе Платанистоса в Каристосе произошло падение Canadair. Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло", - сообщил телеканал.
ERT показал момент падения самолета.
Сайт газеты "Этнос" сообщает, что на место падения Canadair CL215 направлены полицейские. По информации газеты, самолет греческий, им управляли два пилота, одному из них всего 26 лет. Canadair пропал с радаров и был замечен патрульным вертолетом.
Был слышен взрыв, сообщает ethnos.gr.
"Canadair совершил сброс воды, а затем упал в труднодоступном месте, поэтому пожарным и полиции трудно добраться до места происшествия. Был слышен очень громкий взрыв. Предпринимается попытка связаться с двумя пилотами, пока это не удалось", - сообщил сайт.
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