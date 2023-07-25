https://ria.ru/20230725/sammit-1886182923.html

В Казани пройдет второй Глобальный молодежный саммит в конце августа

В Казани пройдет второй Глобальный молодежный саммит в конце августа - РИА Новости, 25.07.2023

В Казани пройдет второй Глобальный молодежный саммит в конце августа

Второй Глобальный молодежный саммит для молодых людей из стран-членов или наблюдателей Организации Исламского сотрудничества, стран БРИКС и... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:05

2023-07-25T15:05

2023-07-25T15:05

республика татарстан

казань

брикс

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КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Второй Глобальный молодежный саммит для молодых людей из стран-членов или наблюдателей Организации Исламского сотрудничества, стран БРИКС и Азиатско-Тихоокеанского региона пройдет в Казани в конце августа, сообщает министерство по делам молодежи Татарстана. "Стартовала заявочная кампания второго Казанского Глобального молодежного саммита. Участниками могут стать молодые люди от 18 до 35 лет с уровнем знания английского языка на уровне B2-C1, представляющие страны-члены или наблюдатели ОИС, страны БРИКС и Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что преимуществом будут пользоваться лидеры молодежных объединений, представители международных организаций, ответственных за молодежь, молодые предприниматели и ученые. В рамках форума участники обсудят такие направления, как семейные ценности, жизнь и достоинство, взаимоуважение и взаимопонимание, непрерывное обучение и профессиональная самореализация, дружба народов и национальная идентичность. В программе саммита круглые столы и дискуссионные площадки, совещание министров по делам молодежи, выставка достижений молодежной политики, подписание соглашений о сотрудничестве, форсайт сессия по изменениям в молодежной среде, посещение молодежных и спортивных объектов. "Глобальный молодежный саммит в Казани - это уникальная платформа для сбора молодых лидеров, экспертов, международных организаций из разных областей для обмена опытом. Ключевой темой саммита станет роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире", - отметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Деловая программа состоится 28-29 августа, а 30 августа гости саммита смогут принять участие в праздновании Дня Республики Татарстан. Организаторами мероприятия выступают правительство Татарстана, международная организация "Молодежный форум Организации исламского сотрудничества", общественная организация "Академия молодежной дипломатии" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" и других организаций. В 2022 году Казань была удостоена статуса молодежной столицы Организации исламского сотрудничества, в ходе международной программы в столице Татарстана прошло более 10 международных мероприятий с участием свыше 1 тысячи делегатов из 76 стран. Ключевым событием года стал Казанский глобальный молодежный саммит, проведение которого стало ежегодным.

https://ria.ru/20230713/turizm-1884083479.html

https://ria.ru/20230626/tatarstan-1880579080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, брикс