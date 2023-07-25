https://ria.ru/20230725/sammit-1886151418.html

В Кремле подчеркнули важность саммита "Россия – Африка"

В Кремле подчеркнули важность саммита "Россия – Африка" - РИА Новости, 25.07.2023

В Кремле подчеркнули важность саммита "Россия – Африка"

Саммит "Россия – Африка" важен в том числе для того, чтобы обсудить зерновую сделку и усилия России в поддержании мировых рынков, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:16

2023-07-25T13:16

2023-07-25T13:16

россия

экономика

дмитрий песков

зерновая сделка

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Саммит "Россия – Африка" важен в том числе для того, чтобы обсудить зерновую сделку и усилия России в поддержании мировых рынков, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. "Сейчас, как никогда, важно собраться вместе нам с африканцами, поговорить и еще раз продолжить разговор по зерновой сделке, которая прекратила свое действие, о причинах этого, об усилиях России по поддержанию мировых рынков, об ответственном поведении России в этом плане и о том, какие обязательства с чьей стороны не были выполнены. Конечно же, обо всем этом пойдет разговор", - рассказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230725/putin-1886149308.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, дмитрий песков, зерновая сделка, в мире