https://ria.ru/20230725/sammit-1886151418.html
В Кремле подчеркнули важность саммита "Россия – Африка"
В Кремле подчеркнули важность саммита "Россия – Африка" - РИА Новости, 25.07.2023
В Кремле подчеркнули важность саммита "Россия – Африка"
Саммит "Россия – Африка" важен в том числе для того, чтобы обсудить зерновую сделку и усилия России в поддержании мировых рынков, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:16
2023-07-25T13:16
2023-07-25T13:16
россия
экономика
дмитрий песков
зерновая сделка
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Саммит "Россия – Африка" важен в том числе для того, чтобы обсудить зерновую сделку и усилия России в поддержании мировых рынков, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. "Сейчас, как никогда, важно собраться вместе нам с африканцами, поговорить и еще раз продолжить разговор по зерновой сделке, которая прекратила свое действие, о причинах этого, об усилиях России по поддержанию мировых рынков, об ответственном поведении России в этом плане и о том, какие обязательства с чьей стороны не были выполнены. Конечно же, обо всем этом пойдет разговор", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230725/putin-1886149308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, дмитрий песков, зерновая сделка, в мире
Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Зерновая сделка, В мире
В Кремле подчеркнули важность саммита "Россия – Африка"
Песков заявил, что саммит "Россия – Африка" важен для обсуждения зерновой сделки
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Саммит "Россия – Африка" важен в том числе для того, чтобы обсудить зерновую сделку и усилия России в поддержании мировых рынков, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля.
"Сейчас, как никогда, важно собраться вместе нам с африканцами, поговорить и еще раз продолжить разговор по зерновой сделке, которая прекратила свое действие, о причинах этого, об усилиях России по поддержанию мировых рынков, об ответственном поведении России в этом плане и о том, какие обязательства с чьей стороны не были выполнены. Конечно же, обо всем этом пойдет разговор", - рассказал Песков журналистам.
Путин активно готовится к саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле