Рейтинг@Mail.ru
В Кремле подчеркнули важность саммита "Россия – Африка" - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/sammit-1886151418.html
В Кремле подчеркнули важность саммита "Россия – Африка"
В Кремле подчеркнули важность саммита "Россия – Африка" - РИА Новости, 25.07.2023
В Кремле подчеркнули важность саммита "Россия – Африка"
Саммит "Россия – Африка" важен в том числе для того, чтобы обсудить зерновую сделку и усилия России в поддержании мировых рынков, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:16
2023-07-25T13:16
россия
экономика
дмитрий песков
зерновая сделка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/25/1560082595_177:0:3210:1706_1920x0_80_0_0_c6892be47cd5fe2bbd51d5b0d9a13180.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Саммит "Россия – Африка" важен в том числе для того, чтобы обсудить зерновую сделку и усилия России в поддержании мировых рынков, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. "Сейчас, как никогда, важно собраться вместе нам с африканцами, поговорить и еще раз продолжить разговор по зерновой сделке, которая прекратила свое действие, о причинах этого, об усилиях России по поддержанию мировых рынков, об ответственном поведении России в этом плане и о том, какие обязательства с чьей стороны не были выполнены. Конечно же, обо всем этом пойдет разговор", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230725/putin-1886149308.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/25/1560082595_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_d016535f1d2f637c23c2e69c9fffc49a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, дмитрий песков, зерновая сделка, в мире
Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Зерновая сделка, В мире
В Кремле подчеркнули важность саммита "Россия – Африка"

Песков заявил, что саммит "Россия – Африка" важен для обсуждения зерновой сделки

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка"
Участники экономического форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Участники экономического форума "Россия - Африка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Саммит "Россия – Африка" важен в том числе для того, чтобы обсудить зерновую сделку и усилия России в поддержании мировых рынков, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля.
"Сейчас, как никогда, важно собраться вместе нам с африканцами, поговорить и еще раз продолжить разговор по зерновой сделке, которая прекратила свое действие, о причинах этого, об усилиях России по поддержанию мировых рынков, об ответственном поведении России в этом плане и о том, какие обязательства с чьей стороны не были выполнены. Конечно же, обо всем этом пойдет разговор", - рассказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Путин активно готовится к саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле
13:07
 
РоссияЭкономикаДмитрий ПесковЗерновая сделкаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала