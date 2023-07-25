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Минералку и альтернативное мясо представят в павильонах Good Food Russia - РИА Новости, 25.07.2023
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18:43 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/rets-1886242127.html
Минералку и альтернативное мясо представят в павильонах Good Food Russia
Минералку и альтернативное мясо представят в павильонах Good Food Russia - РИА Новости, 25.07.2023
Минералку и альтернативное мясо представят в павильонах Good Food Russia
Компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, определила 25 июля на пятнадцатом... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:43
2023-07-25T18:43
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, определила 25 июля на пятнадцатом заседании Экспертная комиссия Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ).Комиссия одобрила 16 заявлений от 12 компаний."Всего компании подали 17 заявлений на размещение в 5 павильонах: 1 заявление в Египет (Каир), по 2 в Китай (Шанхай) и Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), 5 в ОАЭ (Дубай), 7 в Турцию (Стамбул)", - говорится в сообщении.Там уточняется, что теперь потребители за рубежом смогут познакомиться с медом из Самары, кондитерскими изделиями из Орла, морсом из Псковской области, альтернативным мясом из Белгорода, минеральной водой из Кисловодска и другой продукцией из различных регионов России."Программа продвижения продукции АПК через сеть павильонов Good Food Russia пользуется спросом у агропроизводителей. Эта мера поддержки особенно актуальна для компаний сегмента МСП, поскольку затраты на фактическое продвижение, в том числе на листинг, регистрацию товара для выхода на рынок, транспортировку выставочных образцов, а также промо-акции в торговых сетях и другие услуги берет на себя сам павильон и они бесплатны для экспортера", — поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230724/torgovlya-1886042622.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Минералку и альтернативное мясо представят в павильонах Good Food Russia

© Sputnik / Керимкан Малаз | Перейти в медиабанкПавильон производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России под брендом "Good Food Russia"
Павильон производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России под брендом Good Food Russia - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Sputnik / Керимкан Малаз
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, определила 25 июля на пятнадцатом заседании Экспертная комиссия Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ).
Комиссия одобрила 16 заявлений от 12 компаний.
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"Всего компании подали 17 заявлений на размещение в 5 павильонах: 1 заявление в Египет (Каир), по 2 в Китай (Шанхай) и Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), 5 в ОАЭ (Дубай), 7 в Турцию (Стамбул)", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что теперь потребители за рубежом смогут познакомиться с медом из Самары, кондитерскими изделиями из Орла, морсом из Псковской области, альтернативным мясом из Белгорода, минеральной водой из Кисловодска и другой продукцией из различных регионов России.
"Программа продвижения продукции АПК через сеть павильонов Good Food Russia пользуется спросом у агропроизводителей. Эта мера поддержки особенно актуальна для компаний сегмента МСП, поскольку затраты на фактическое продвижение, в том числе на листинг, регистрацию товара для выхода на рынок, транспортировку выставочных образцов, а также промо-акции в торговых сетях и другие услуги берет на себя сам павильон и они бесплатны для экспортера", — поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
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Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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