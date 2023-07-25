https://ria.ru/20230725/rets-1886242127.html

Минералку и альтернативное мясо представят в павильонах Good Food Russia

Минералку и альтернативное мясо представят в павильонах Good Food Russia - РИА Новости, 25.07.2023

Минералку и альтернативное мясо представят в павильонах Good Food Russia

Компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, определила 25 июля на пятнадцатом... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:43

2023-07-25T18:43

2023-07-25T18:43

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, определила 25 июля на пятнадцатом заседании Экспертная комиссия Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ).Комиссия одобрила 16 заявлений от 12 компаний."Всего компании подали 17 заявлений на размещение в 5 павильонах: 1 заявление в Египет (Каир), по 2 в Китай (Шанхай) и Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), 5 в ОАЭ (Дубай), 7 в Турцию (Стамбул)", - говорится в сообщении.Там уточняется, что теперь потребители за рубежом смогут познакомиться с медом из Самары, кондитерскими изделиями из Орла, морсом из Псковской области, альтернативным мясом из Белгорода, минеральной водой из Кисловодска и другой продукцией из различных регионов России."Программа продвижения продукции АПК через сеть павильонов Good Food Russia пользуется спросом у агропроизводителей. Эта мера поддержки особенно актуальна для компаний сегмента МСП, поскольку затраты на фактическое продвижение, в том числе на листинг, регистрацию товара для выхода на рынок, транспортировку выставочных образцов, а также промо-акции в торговых сетях и другие услуги берет на себя сам павильон и они бесплатны для экспортера", — поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230724/torgovlya-1886042622.html

https://ria.ru/20230721/rets-1885569197.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)