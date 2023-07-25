Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:36 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/restoran-1885975725.html
Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России
Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России - РИА Новости, 25.07.2023
Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России
Самыми прибыльными кухнями для ресторанов в России являются восточная и средиземноморская, а доход заведений в том числе зависит от наличия напитков и... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T02:36
2023-07-25T02:36
туризм
новости - туризм
еда - туризм
москва
туризм
гастрономия
ресторан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152185/38/1521853806_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_3af5604257824a93bd781e8c1dee63c8.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Самыми прибыльными кухнями для ресторанов в России являются восточная и средиземноморская, а доход заведений в том числе зависит от наличия напитков и доступности ингредиентов, рассказал РИА Новости ресторатор и соучредитель Stereo People Group Андрей Третьяков."Важно учитывать и доступность ингредиентов для каждого блюда, а также их влияние на маржинальность. Поэтому прибыльность заведения во многом зависит от правильного экономического планирования", – заявил Третьяков.Еще одним важным фактором для прибыльного заведения, по мнению ресторатора, являются напитки. "Не стоит забывать, что на барную продукцию наценка может достигать до 600 процентов", – отметил эксперт. При этом он указал, что прибыльной кухней может быть и та, в которой будут популярные напитки.По словам Третьякова, формировать меню нужно так, чтобы большая часть ингредиентов поддавалась замене или закупалась на долгий срок. "Существует много блюд, вкус которых будет безвозвратно утерян, если использовать не те продукты. А в условиях санкций и логистических проблем это может сильно повлиять на общую маржинальность заведения – ведь повышать стоимость блюд до бесконечности невозможно, придется компенсировать издержки сокращением показателей прибыли", – поделился он.Со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Еда" отмечается, что россияне предпочитают грузинскую, греческую, турецкую и армянскую кухни, а в топ-5 блюд вошли пицца, шашлык, люля-кебаб и хачапури.Как рассказал эксперт, итальянская и грузинская кухни – любимые в столице. Но в и русская возвращает популярность.
https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152185/38/1521853806_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_53fe5d44dd48878b73d9b7ae83c20640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, еда - туризм, москва, туризм, гастрономия, ресторан
Туризм, Новости - Туризм, Еда - Туризм, Москва, Туризм, гастрономия, Ресторан
Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России

Эксперт: восточные и средиземноморские рестораны – самые прибыльные в России

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРесторан "Воронеж" в Москве
Ресторан Воронеж в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Самыми прибыльными кухнями для ресторанов в России являются восточная и средиземноморская, а доход заведений в том числе зависит от наличия напитков и доступности ингредиентов, рассказал РИА Новости ресторатор и соучредитель Stereo People Group Андрей Третьяков.
"Важно учитывать и доступность ингредиентов для каждого блюда, а также их влияние на маржинальность. Поэтому прибыльность заведения во многом зависит от правильного экономического планирования", – заявил Третьяков.
Еще одним важным фактором для прибыльного заведения, по мнению ресторатора, являются напитки. "Не стоит забывать, что на барную продукцию наценка может достигать до 600 процентов", – отметил эксперт. При этом он указал, что прибыльной кухней может быть и та, в которой будут популярные напитки.
По словам Третьякова, формировать меню нужно так, чтобы большая часть ингредиентов поддавалась замене или закупалась на долгий срок. "Существует много блюд, вкус которых будет безвозвратно утерян, если использовать не те продукты. А в условиях санкций и логистических проблем это может сильно повлиять на общую маржинальность заведения – ведь повышать стоимость блюд до бесконечности невозможно, придется компенсировать издержки сокращением показателей прибыли", – поделился он.
Со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Еда" отмечается, что россияне предпочитают грузинскую, греческую, турецкую и армянскую кухни, а в топ-5 блюд вошли пицца, шашлык, люля-кебаб и хачапури.
Как рассказал эксперт, итальянская и грузинская кухни – любимые в столице. Но в и русская возвращает популярность.
Девушка в кафе в Алуште в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Черноморская кухня. Как Крым становится центром гастротуризма
15 июля, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмЕда - ТуризмМоскваТуризмгастрономияРесторан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала