https://ria.ru/20230725/restoran-1885975725.html

Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России

Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России - РИА Новости, 25.07.2023

Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России

Самыми прибыльными кухнями для ресторанов в России являются восточная и средиземноморская, а доход заведений в том числе зависит от наличия напитков и... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T02:36

2023-07-25T02:36

2023-07-25T02:36

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Самыми прибыльными кухнями для ресторанов в России являются восточная и средиземноморская, а доход заведений в том числе зависит от наличия напитков и доступности ингредиентов, рассказал РИА Новости ресторатор и соучредитель Stereo People Group Андрей Третьяков."Важно учитывать и доступность ингредиентов для каждого блюда, а также их влияние на маржинальность. Поэтому прибыльность заведения во многом зависит от правильного экономического планирования", – заявил Третьяков.Еще одним важным фактором для прибыльного заведения, по мнению ресторатора, являются напитки. "Не стоит забывать, что на барную продукцию наценка может достигать до 600 процентов", – отметил эксперт. При этом он указал, что прибыльной кухней может быть и та, в которой будут популярные напитки.По словам Третьякова, формировать меню нужно так, чтобы большая часть ингредиентов поддавалась замене или закупалась на долгий срок. "Существует много блюд, вкус которых будет безвозвратно утерян, если использовать не те продукты. А в условиях санкций и логистических проблем это может сильно повлиять на общую маржинальность заведения – ведь повышать стоимость блюд до бесконечности невозможно, придется компенсировать издержки сокращением показателей прибыли", – поделился он.Со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Еда" отмечается, что россияне предпочитают грузинскую, греческую, турецкую и армянскую кухни, а в топ-5 блюд вошли пицца, шашлык, люля-кебаб и хачапури.Как рассказал эксперт, итальянская и грузинская кухни – любимые в столице. Но в и русская возвращает популярность.

https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html

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