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Полиция Тель-Авива применила водометы против протестующих

Полиция Тель-Авива применила водометы против протестующих - РИА Новости, 25.07.2023

Полиция Тель-Авива применила водометы против протестующих

Полиция Израиля жестко разгоняет толпу протестующих с центрального шоссе Тель-Авива, применяя водометы с синей краской и конную полицию, передает корреспондент... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T01:12

2023-07-25T01:12

2023-07-25T01:12

в мире

израиль

тель-авив

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл - РИА Новости. Полиция Израиля жестко разгоняет толпу протестующих с центрального шоссе Тель-Авива, применяя водометы с синей краской и конную полицию, передает корреспондент РИА Новости. Шоссе Аялон уже несколько часов заблокировано демонстрантами, которые устроили протест после принятия парламентом Израиля (rнессетом) одного из самых спорных законопроектов судебной реформы правительства. На шоссе и прилегающих дорогах собрались тысячи активистов, которые скандируют антиправительственные лозунги, жгут мусор и размахивают флагами. При разгоне толпы происходят столкновения с полицией. Силы правопорядка жестко задерживают демонстрантов. В понедельник кнессет окончательно одобрил законопроект о "факторе разумности", который ограничивает возможности верхового суда контролировать решения исполнительной власти. Законопроект запретит судам, в том числе верховному суду, использовать "фактор разумности" в отношении решений правительства, премьер-министра или министров правительства. Стандарт разумности - это юридическая доктрина, позволяющая судам выносить постановления о пересмотре или отмене решений правительства, если их сочтут выходящими за грани разумного. Принятие закона символизирует первые серьезные изменения в судебной системе Израиля с момента начала проведения судебной реформы. Законопроект был принят, несмотря на то, что оппозиция в полном составе бойкотировала голосование, что стало беспрецедентным событием в израильской политической жизни.

https://ria.ru/20230724/israel-1886055864.html

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тель-авив

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в мире, израиль, тель-авив, протесты против судебной реформы в израиле