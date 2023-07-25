https://ria.ru/20230725/rapu-1886172180.html

Владимир Путин поздравил коллектив РАПУ с юбилеем

Владимир Путин поздравил коллектив РАПУ с юбилеем - РИА Новости, 25.07.2023

Владимир Путин поздравил коллектив РАПУ с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) с 15-летним юбилеем и отметил экспортный потенциал... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:36

2023-07-25T14:36

2023-07-25T14:36

владимир путин

россия

оон

минеральные удобрения

минудобрения

андрей гурьев

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) с 15-летним юбилеем и отметил экспортный потенциал ассоциации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 15-летием Российской ассоциации производителей удобрений... Особо отмечу серьезный экспортный потенциал РАПУ. Российские удобрения пользуются спросом более чем в 100 государствах, в том числе на Африканском континенте. Отечественные производители являются ответственными партнерами африканских фермеров, поставляют им все основные виды минеральных удобрений, способствуют продвижению на территории континента масштабных инициатив ООН в сфере экологии и здоровья почв", - говорится в сообщении. Путин подчеркнул, что ассоциация последовательно наращивает объем и линейку выпускаемой продукции, уделяет внимание развитию сбытовых сетей в регионах, повышению доступности удобрений на внутреннем рынке, вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. "Убежден, что столь значимые успехи - результат слаженной, высокопрофессиональной работы коллективов компаний - членов ассоциации, широкого внедрения самых современных технологий, грамотных управленческих решений. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", - заключил президент.

https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868172947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир путин, россия, оон, минеральные удобрения, минудобрения, андрей гурьев