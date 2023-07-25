https://ria.ru/20230725/ranenie-1886260228.html
Отсидевший в российской тюрьме американец получил ранение на Украине
Отсидевший в российской тюрьме американец получил ранение на Украине - РИА Новости, 25.07.2023
Отсидевший в российской тюрьме американец получил ранение на Украине
Вернувшийся в США американец Тревор Рид, отбывавший наказание в России за нападение на полицейских, получил ранение на Украине, пишет The Messenger со ссылкой... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:32
2023-07-25T20:32
2023-07-25T23:10
специальная военная операция на украине
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константин ярошенко
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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Вернувшийся в США американец Тревор Рид, отбывавший наказание в России за нападение на полицейских, получил ранение на Украине, пишет The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне. По данным издания, бывший американский морпех вернулся на родину в апреле прошлого года, а затем самовольно отправился на Украину. Около двух недель назад Рид получил ранения, подорвавшись на пехотной мине."Он просит власти США о помощи", — говорится в публикации.Как рассказали источники СМИ, сейчас военный проходит лечение в одной из больниц в Киеве, но хочет, чтобы его перевели в американский госпиталь в Германии или Польше. Отмечается, что некоторые представители Пентагона выражают недовольство по поводу "приключений" Рида. В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на информированный источник сообщил, что бывшего морпеха уже эвакуировали из украинской больницы.Позднее представитель Госдепа Ведант Патель заявил, что в курсе ранения гражданина США. При этом он уточнил, что помощь в его транспортировке в Германию осуществляла некая НПО, поскольку правительственные структуры не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины.В прошлом году Россия и США впервые за 12 лет обменялись заключенными. Тогда на родину ввернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко. Его обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
https://ria.ru/20230720/naemnik-1885334316.html
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Отсидевший в российской тюрьме американец получил ранение на Украине
Messenger: отсидевший в российской тюрьме американец Рид получил ранение на Украине