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"Киви банк" ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных - РИА Новости, 26.07.2023
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23:23 25.07.2023 (обновлено: 06:17 26.07.2023)
https://ria.ru/20230725/qiwi-1886276408.html
"Киви банк" ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных
"Киви банк" ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных - РИА Новости, 26.07.2023
"Киви банк" ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных
"Киви банк" временно и частично ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий Центробанка к отчетности, говорится в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-25T23:23
2023-07-26T06:17
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Киви банк" временно и частично ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий Центробанка к отчетности, говорится в пресс-релизе организации. "Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных", - заявили в банке. Подчеркивается, что ЦБ выдал финорганизации предписание в отношении некоторых операций. Документ выступает в силу с 26 июля, сейчас банк уточняет у регулятора детали предписания, чтобы устранить недочеты, которые "Киви банк" назвал "типичными для крупных организаций его уровня".Не смотря на это, пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц также не попадают под ограничения, уточнили в финорганизации.Там также выразили надежду на устранение недочетов и снятие ограничений в кратчайшие сроки.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
"Киви банк" ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных

"Киви банк" из-за претензий Центробанка частично ограничил вывод средств и снятие наличных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРекламный плакат на улице в Москве
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Киви банк" временно и частично ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий Центробанка к отчетности, говорится в пресс-релизе организации.
"Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных", - заявили в банке.
Подчеркивается, что ЦБ выдал финорганизации предписание в отношении некоторых операций. Документ выступает в силу с 26 июля, сейчас банк уточняет у регулятора детали предписания, чтобы устранить недочеты, которые "Киви банк" назвал "типичными для крупных организаций его уровня".
Не смотря на это, пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц также не попадают под ограничения, уточнили в финорганизации.
Там также выразили надежду на устранение недочетов и снятие ограничений в кратчайшие сроки.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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