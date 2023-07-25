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Зеленский заявил, что Украине необходимо усиление ПВО - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/pvo-1886128922.html
Зеленский заявил, что Украине необходимо усиление ПВО
Зеленский заявил, что Украине необходимо усиление ПВО - РИА Новости, 25.07.2023
Зеленский заявил, что Украине необходимо усиление ПВО
Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком оборонное сотрудничество, ход наступления и в своем телеграм-канале отметил, что... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:15
2023-07-25T12:15
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
риши сунак
владимир путин
великобритания
украина
россия
оон
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком оборонное сотрудничество, ход наступления и в своем телеграм-канале отметил, что Украине нужно срочно усилить систему ПВО для продолжения зерновой инициативы. "Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы. Сказал об этом во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком... Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций, актуальные оборонительные потребности Украины", - написал Зеленский. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230725/yarost-1886068323.html
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владимир зеленский, риши сунак, владимир путин, великобритания, украина, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Владимир Путин, Великобритания, Украина, Россия, ООН
Зеленский заявил, что Украине необходимо усиление ПВО

Зеленский: Украине нужно срочно усилить ПВО для защиты людей и продолжения зерновой сделки

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком оборонное сотрудничество, ход наступления и в своем телеграм-канале отметил, что Украине нужно срочно усилить систему ПВО для продолжения зерновой инициативы.
"Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы. Сказал об этом во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком... Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций, актуальные оборонительные потребности Украины", - написал Зеленский.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
"Он разъярен". Зеленскому сообщили о катастрофической ситуации на передовой
00:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРиши СунакВладимир ПутинВеликобританияУкраинаРоссияООН
 
 
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