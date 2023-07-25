https://ria.ru/20230725/putin-1886224058.html
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Трансляция
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Трансляция - РИА Новости, 25.07.2023
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:33
2023-07-25T17:33
2023-07-25T17:33
владимир путин
россия
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Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
россия
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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LIVE: Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве
LIVE: Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
2023-07-25T17:33
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PT6M51S
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.