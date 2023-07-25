https://ria.ru/20230725/putin-1886108654.html

Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Украине

Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Украине - РИА Новости, 25.07.2023

Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Украине

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о провальном контрнаступлении ВСУ. "Россия не воюет с Украиной. Это... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:51

2023-07-25T10:51

2023-07-25T15:40

в мире

владимир путин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о провальном контрнаступлении ВСУ. "Россия не воюет с Украиной. Это конфликт между Америкой и Россией на территории Украины", — написал один из комментаторов. "Запад безуспешно пытается ослабить Россию", — поддержал другой. "Пришел конец колониальному Западу", — отметил третий. "Путин разрушит гнилой менталитет Запада", — поделился мнением еще один пользователь. "Если Запад столкнется с Россией, конец для всех будет очень страшным", — заключили читатели. В конце прошлой недели на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

https://ria.ru/20230725/rossiya-1886094956.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины