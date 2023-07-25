Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Украине
Читатели Haber 7 заговорили о страшном конце для Запада после слов Путина о ВСУ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о провальном контрнаступлении ВСУ.
"Россия не воюет с Украиной. Это конфликт между Америкой и Россией на территории Украины", — написал один из комментаторов.
"Россия не воюет с Украиной. Это конфликт между Америкой и Россией на территории Украины", — написал один из комментаторов.
"Запад безуспешно пытается ослабить Россию", — поддержал другой.
"Пришел конец колониальному Западу", — отметил третий.
"Путин разрушит гнилой менталитет Запада", — поделился мнением еще один пользователь.
"Если Запад столкнется с Россией, конец для всех будет очень страшным", — заключили читатели.
В конце прошлой недели на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек.
"Пришел конец колониальному Западу", — отметил третий.
"Путин разрушит гнилой менталитет Запада", — поделился мнением еще один пользователь.
"Если Запад столкнется с Россией, конец для всех будет очень страшным", — заключили читатели.
В конце прошлой недели на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек.