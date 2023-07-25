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Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Украине - РИА Новости, 25.07.2023
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10:51 25.07.2023 (обновлено: 15:40 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/putin-1886108654.html
Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Украине
Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Украине - РИА Новости, 25.07.2023
Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Украине
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о провальном контрнаступлении ВСУ. "Россия не воюет с Украиной. Это... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:51
2023-07-25T15:40
в мире
владимир путин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о провальном контрнаступлении ВСУ. "Россия не воюет с Украиной. Это конфликт между Америкой и Россией на территории Украины", — написал один из комментаторов. "Запад безуспешно пытается ослабить Россию", — поддержал другой. "Пришел конец колониальному Западу", — отметил третий. "Путин разрушит гнилой менталитет Запада", — поделился мнением еще один пользователь. "Если Запад столкнется с Россией, конец для всех будет очень страшным", — заключили читатели. В конце прошлой недели на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек.
https://ria.ru/20230725/rossiya-1886094956.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Украине

Читатели Haber 7 заговорили о страшном конце для Запада после слов Путина о ВСУ

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о провальном контрнаступлении ВСУ.

"Россия не воюет с Украиной. Это конфликт между Америкой и Россией на территории Украины", — написал один из комментаторов.
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"Запад безуспешно пытается ослабить Россию", — поддержал другой.

"Пришел конец колониальному Западу", — отметил третий.

"Путин разрушит гнилой менталитет Запада", — поделился мнением еще один пользователь.

"Если Запад столкнется с Россией, конец для всех будет очень страшным", — заключили читатели.

В конце прошлой недели на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек.
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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