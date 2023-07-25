https://ria.ru/20230725/putin-1886066665.html

Путин выразил благодарность сотрудникам следственных органов

Путин выразил благодарность сотрудникам следственных органов - РИА Новости, 25.07.2023

Путин выразил благодарность сотрудникам следственных органов

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников следственных органов за честность и самоотдачу, укрепление безопасности и суверенитета страны. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T00:10

2023-07-25T00:10

2023-07-25T00:10

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников следственных органов за честность и самоотдачу, укрепление безопасности и суверенитета страны. "Рассчитываю, что каждодневным трудом вы будете вносить свой вклад в обеспечение верховенства права и закона, а значит, в устойчивое стабильное развитие всей нашей страны, укрепление ее безопасности и суверенитета. Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу", - сказал Путин в обращении по случаю Дня сотрудников следственных органов. Оно опубликовано на сайте Кремля. Он поблагодарил следователей за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают достойную историческую преемственность. "Желаю вам здоровья и успехов, счастья вашим родным и близким", - добавил президент. Он подчеркнул, что работать следователем - означает быть на стороне закона и справедливости, вести жесткую борьбу с коррупцией и экстремизмом, не допускать произвола, преследования невиновных, защищать права тех, кто пострадал от преступников.

https://ria.ru/20230725/putin-1886066314.html

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общество, россия, владимир путин