https://ria.ru/20230725/putin-1886066314.html

Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов

Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов - РИА Новости, 25.07.2023

Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов

Стражам порядка следует продолжить системную работу по расследованию терактов и преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, говорится в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T00:08

2023-07-25T00:08

2023-07-25T03:52

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Стражам порядка следует продолжить системную работу по расследованию терактов и преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, говорится в обращении президента Владимира Путина по случаю Дня сотрудников следственных органов на сайте Кремля."Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов", — заявил глава государства.Он подчеркнул, что именно так работают органы предварительного следствия в новых регионах страны, способствуя их интеграции в единое правовое пространство России и защищая конституционный порядок и законность."Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни", — отметил Путин.Он также выразил уверенность, что сотрудники следственных органов понимают всю важность этой задачи.

https://ria.ru/20230717/bezopasnost-1884735114.html

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россия, владимир путин, общество