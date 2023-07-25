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Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов - РИА Новости, 25.07.2023
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00:08 25.07.2023 (обновлено: 03:52 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/putin-1886066314.html
Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов
Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов - РИА Новости, 25.07.2023
Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов
Стражам порядка следует продолжить системную работу по расследованию терактов и преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, говорится в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T00:08
2023-07-25T03:52
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Стражам порядка следует продолжить системную работу по расследованию терактов и преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, говорится в обращении президента Владимира Путина по случаю Дня сотрудников следственных органов на сайте Кремля."Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов", — заявил глава государства.Он подчеркнул, что именно так работают органы предварительного следствия в новых регионах страны, способствуя их интеграции в единое правовое пространство России и защищая конституционный порядок и законность.&quot;Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни&quot;, — отметил Путин.Он также выразил уверенность, что сотрудники следственных органов понимают всю важность этой задачи.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов

Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений наемников и неонацистов

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Стражам порядка следует продолжить системную работу по расследованию терактов и преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, говорится в обращении президента Владимира Путина по случаю Дня сотрудников следственных органов на сайте Кремля.
"Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов", — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что именно так работают органы предварительного следствия в новых регионах страны, способствуя их интеграции в единое правовое пространство России и защищая конституционный порядок и законность.
«

"Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни", — отметил Путин.

Он также выразил уверенность, что сотрудники следственных органов понимают всю важность этой задачи.
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