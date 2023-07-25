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ВС контролируют пути снабжения ВСУ на Сватовском участке - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/puti-1886125012.html
ВС контролируют пути снабжения ВСУ на Сватовском участке
ВС контролируют пути снабжения ВСУ на Сватовском участке - РИА Новости, 25.07.2023
ВС контролируют пути снабжения ВСУ на Сватовском участке
Бойцы Западного военного округа (ЗВО) держат под огневым контролем ряд путей снабжения украинских военнослужащих на передовых позициях на сватовском направлении РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:00
2023-07-25T12:00
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
безопасность
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СВАТОВО (ЛНР), 25 июл - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа (ЗВО) держат под огневым контролем ряд путей снабжения украинских военнослужащих на передовых позициях на сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военнослужащий РФ, выполняющий задачи на данном участке фронта. "Ежедневно отрабатываем по противнику, чтобы у них не было никакой возможности провести смену, ведем беспокоящий огонь, не даем им жить спокойно. Вся эта трасса под нашим огневым контролем, а то, что из глубины (из тыла – ред.) идет, все что можем, мы достаем", - рассказал боец ЗВО. Он уточнил, что у противника есть пути подвоза из тыловых районов, однако доставить провиант и боекомплект непосредственно на передовые позиции на данном участке проблематично. "Простреливаем дорогу, смотрим, чтоб противник по ней не передвигался. Огрызаются. На машинах катаются, а мы пресекаем это дело. Простреливаем дорогу до наблюдательного пункта, где у них ротация проходит. Птички часто летают, просматриваем поле, чтоб никто не лазил и не ходил", - рассказал боец с позывным "Ярый". Его сослуживец заметил, что сейчас противник стал вести себя намного осторожнее. "Мы дисциплинировали противника. Если раньше он катался на технике всевозможной по дороге асфальтированной, смены производил абы как, то сейчас за время работы, когда мы передаем все точки переносным постам, которые находятся на линии соприкосновения с противником, благодаря воздушной разведке мы этот момент убрали полностью. Пожгли им несколько единиц техники, подорвали живую силу противника, и сейчас они вообще не вылазят", - пояснил боец. При этом, как сообщил боец с позывным "Ворчун", на сватовском участке ВСУ в последние дни активизировали воздушную разведку беспилотниками типа "Фурия".
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россия, донбасс, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС контролируют пути снабжения ВСУ на Сватовском участке

Военнослужащий: ВС России контролируют несколько путей снабжения ВСУ на Сватовском участке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Южный сектор специальной военной операции. Архивное фото
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СВАТОВО (ЛНР), 25 июл - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа (ЗВО) держат под огневым контролем ряд путей снабжения украинских военнослужащих на передовых позициях на сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военнослужащий РФ, выполняющий задачи на данном участке фронта.
"Ежедневно отрабатываем по противнику, чтобы у них не было никакой возможности провести смену, ведем беспокоящий огонь, не даем им жить спокойно. Вся эта трасса под нашим огневым контролем, а то, что из глубины (из тыла – ред.) идет, все что можем, мы достаем", - рассказал боец ЗВО.
Он уточнил, что у противника есть пути подвоза из тыловых районов, однако доставить провиант и боекомплект непосредственно на передовые позиции на данном участке проблематично.
"Простреливаем дорогу, смотрим, чтоб противник по ней не передвигался. Огрызаются. На машинах катаются, а мы пресекаем это дело. Простреливаем дорогу до наблюдательного пункта, где у них ротация проходит. Птички часто летают, просматриваем поле, чтоб никто не лазил и не ходил", - рассказал боец с позывным "Ярый".
Его сослуживец заметил, что сейчас противник стал вести себя намного осторожнее.
"Мы дисциплинировали противника. Если раньше он катался на технике всевозможной по дороге асфальтированной, смены производил абы как, то сейчас за время работы, когда мы передаем все точки переносным постам, которые находятся на линии соприкосновения с противником, благодаря воздушной разведке мы этот момент убрали полностью. Пожгли им несколько единиц техники, подорвали живую силу противника, и сейчас они вообще не вылазят", - пояснил боец.
При этом, как сообщил боец с позывным "Ворчун", на сватовском участке ВСУ в последние дни активизировали воздушную разведку беспилотниками типа "Фурия".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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