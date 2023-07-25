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ВС контролируют пути снабжения ВСУ на Сватовском участке

ВС контролируют пути снабжения ВСУ на Сватовском участке - РИА Новости, 25.07.2023

ВС контролируют пути снабжения ВСУ на Сватовском участке

Бойцы Западного военного округа (ЗВО) держат под огневым контролем ряд путей снабжения украинских военнослужащих на передовых позициях на сватовском направлении РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:00

2023-07-25T12:00

2023-07-25T12:00

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

западный военный округ (зво)

вооруженные силы украины

безопасность

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СВАТОВО (ЛНР), 25 июл - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа (ЗВО) держат под огневым контролем ряд путей снабжения украинских военнослужащих на передовых позициях на сватовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военнослужащий РФ, выполняющий задачи на данном участке фронта. "Ежедневно отрабатываем по противнику, чтобы у них не было никакой возможности провести смену, ведем беспокоящий огонь, не даем им жить спокойно. Вся эта трасса под нашим огневым контролем, а то, что из глубины (из тыла – ред.) идет, все что можем, мы достаем", - рассказал боец ЗВО. Он уточнил, что у противника есть пути подвоза из тыловых районов, однако доставить провиант и боекомплект непосредственно на передовые позиции на данном участке проблематично. "Простреливаем дорогу, смотрим, чтоб противник по ней не передвигался. Огрызаются. На машинах катаются, а мы пресекаем это дело. Простреливаем дорогу до наблюдательного пункта, где у них ротация проходит. Птички часто летают, просматриваем поле, чтоб никто не лазил и не ходил", - рассказал боец с позывным "Ярый". Его сослуживец заметил, что сейчас противник стал вести себя намного осторожнее. "Мы дисциплинировали противника. Если раньше он катался на технике всевозможной по дороге асфальтированной, смены производил абы как, то сейчас за время работы, когда мы передаем все точки переносным постам, которые находятся на линии соприкосновения с противником, благодаря воздушной разведке мы этот момент убрали полностью. Пожгли им несколько единиц техники, подорвали живую силу противника, и сейчас они вообще не вылазят", - пояснил боец. При этом, как сообщил боец с позывным "Ворчун", на сватовском участке ВСУ в последние дни активизировали воздушную разведку беспилотниками типа "Фурия".

https://ria.ru/20230725/artemovsk-1886114267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, безопасность