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"Инвестиции не оправдались". В Польше рассказали, чем обернется провал ВСУ
"Инвестиции не оправдались". В Польше рассказали, чем обернется провал ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
"Инвестиции не оправдались". В Польше рассказали, чем обернется провал ВСУ
Провал контрнаступления ВСУ может обернуться сокращением финансовой и военной помощи со стороны Запада, говорится в статье польской газеты Rzeczpospolita. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T03:35
2023-07-25T03:35
2023-07-25T07:06
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ может обернуться сокращением финансовой и военной помощи со стороны Запада, говорится в статье польской газеты Rzeczpospolita."В конце июня стало ясно, что украинское контрнаступление не соответствует ожиданиям западных военачальников и политических лидеров.<…> Станы Запада, в том числе США, предоставили Киеву танки и бронетехнику, но в конечном итоге они мало что смогли сделать", — сообщило издание.Кроме того, обучение украинских военных по натовским стандартам не дало особого результата, добавили в Польше."Украинские военачальники до начала наступления хорошо понимали, что их западные союзники в ответ на инвестиции ожидают от ВСУ быстрых решительных побед. Ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами", — подчеркнули в статье.А смена власти в США и европейских странах может привести к сокращению поддержки Украины, заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, вооруженные силы украины, украина, сша, европа
В мире, Польша, Вооруженные силы Украины, Украина, США, Европа
"Инвестиции не оправдались". В Польше рассказали, чем обернется провал ВСУ
Rzeczpospolita: Украина рискует лишиться помощи Запада из-за провала контрнаступления ВСУ