https://ria.ru/20230725/protest-1886073021.html

Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейские, пишут СМИ

Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейские, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2023

Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейские, пишут СМИ

Акция протеста в Тель-Авиве завершилась, 18 человек задержаны, 10 полицейских получили ранения, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T03:38

2023-07-25T03:38

2023-07-25T03:39

в мире

тель-авив

израиль

протесты против судебной реформы в израиле

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Акция протеста в Тель-Авиве завершилась, 18 человек задержаны, 10 полицейских получили ранения, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление полиции. “Акция протеста в Тель-Авиве завершилась… Во время демонстраций в Тель-Авиве были задержаны 18 человек за нападение на полицейских или нарушение общественного порядка... В ходе столкновений 10 полицейских получили ранения”, - говорится в сообщении. Газета также сообщает со ссылкой на заявление полиции, что в ходе протестов произошла стрельба в кибуце (поселении) Хацерим в Южном округе Израиля. Выстрел из пистолета в воздух совершил руководитель городской службы безопасности. Сообщается, что полицейские восстановили порядок, семь человек были задержаны для допроса. Акции протеста начались после того, как в понедельник кнессет окончательно одобрил законопроект о "факторе разумности", который ограничивает возможности верхового суда контролировать решения исполнительной власти. Законопроект запретит судам, в том числе верховному суду, использовать "фактор разумности" в отношении решений правительства, премьер-министра или министров правительства. Стандарт разумности - это юридическая доктрина, позволяющая судам выносить постановления о пересмотре или отмене решений правительства, если их сочтут выходящими за грани разумного. Принятие закона символизирует первые серьезные изменения в судебной системе Израиля с момента начала проведения судебной реформы. Законопроект был принят, несмотря на то, что оппозиция в полном составе бойкотировала голосование, что стало беспрецедентным событием в израильской политической жизни.

https://ria.ru/20230724/israel-1886055864.html

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в мире, тель-авив, израиль, протесты против судебной реформы в израиле