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Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейские, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2023
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03:38 25.07.2023 (обновлено: 03:39 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/protest-1886073021.html
Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейские, пишут СМИ
Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейские, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2023
Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейские, пишут СМИ
Акция протеста в Тель-Авиве завершилась, 18 человек задержаны, 10 полицейских получили ранения, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T03:38
2023-07-25T03:39
в мире
тель-авив
израиль
протесты против судебной реформы в израиле
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Акция протеста в Тель-Авиве завершилась, 18 человек задержаны, 10 полицейских получили ранения, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление полиции. “Акция протеста в Тель-Авиве завершилась… Во время демонстраций в Тель-Авиве были задержаны 18 человек за нападение на полицейских или нарушение общественного порядка... В ходе столкновений 10 полицейских получили ранения”, - говорится в сообщении. Газета также сообщает со ссылкой на заявление полиции, что в ходе протестов произошла стрельба в кибуце (поселении) Хацерим в Южном округе Израиля. Выстрел из пистолета в воздух совершил руководитель городской службы безопасности. Сообщается, что полицейские восстановили порядок, семь человек были задержаны для допроса. Акции протеста начались после того, как в понедельник кнессет окончательно одобрил законопроект о "факторе разумности", который ограничивает возможности верхового суда контролировать решения исполнительной власти. Законопроект запретит судам, в том числе верховному суду, использовать "фактор разумности" в отношении решений правительства, премьер-министра или министров правительства. Стандарт разумности - это юридическая доктрина, позволяющая судам выносить постановления о пересмотре или отмене решений правительства, если их сочтут выходящими за грани разумного. Принятие закона символизирует первые серьезные изменения в судебной системе Израиля с момента начала проведения судебной реформы. Законопроект был принят, несмотря на то, что оппозиция в полном составе бойкотировала голосование, что стало беспрецедентным событием в израильской политической жизни.
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в мире, тель-авив, израиль, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Тель-Авив, Израиль, Протесты против судебной реформы в Израиле
Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейские, пишут СМИ

Times of Israel: протест в Тель-Авиве завершился, 18 человек задержаны, ранены полицейские

© AP Photo / Ohad ZwigenbergДемонстранты во время многодневного марша протеста против судебной реформы из Тель-Авива в Иерусалим
Демонстранты во время многодневного марша протеста против судебной реформы из Тель-Авива в Иерусалим - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Акция протеста в Тель-Авиве завершилась, 18 человек задержаны, 10 полицейских получили ранения, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление полиции.
“Акция протеста в Тель-Авиве завершилась… Во время демонстраций в Тель-Авиве были задержаны 18 человек за нападение на полицейских или нарушение общественного порядка... В ходе столкновений 10 полицейских получили ранения”, - говорится в сообщении.
Газета также сообщает со ссылкой на заявление полиции, что в ходе протестов произошла стрельба в кибуце (поселении) Хацерим в Южном округе Израиля. Выстрел из пистолета в воздух совершил руководитель городской службы безопасности.
Сообщается, что полицейские восстановили порядок, семь человек были задержаны для допроса.
Акции протеста начались после того, как в понедельник кнессет окончательно одобрил законопроект о "факторе разумности", который ограничивает возможности верхового суда контролировать решения исполнительной власти.
Законопроект запретит судам, в том числе верховному суду, использовать "фактор разумности" в отношении решений правительства, премьер-министра или министров правительства. Стандарт разумности - это юридическая доктрина, позволяющая судам выносить постановления о пересмотре или отмене решений правительства, если их сочтут выходящими за грани разумного.
Принятие закона символизирует первые серьезные изменения в судебной системе Израиля с момента начала проведения судебной реформы. Законопроект был принят, несмотря на то, что оппозиция в полном составе бойкотировала голосование, что стало беспрецедентным событием в израильской политической жизни.
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В миреТель-АвивИзраильПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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