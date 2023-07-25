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Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3 - РИА Новости, 25.07.2023
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16:35 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/proezd-1886211195.html
Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3
Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3 - РИА Новости, 25.07.2023
Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3
В Москве утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", проезд будет стоить от 50 рублей, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:35
2023-07-25T16:35
общество
зеленоград
люберцы
москва
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
казанский вокзал
московский метрополитен
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Москве утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", проезд будет стоить от 50 рублей, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Как и на действующих диаметрах, там будут три тарифные зоны: "Центральная" - станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету "Кошелёк" карты "Тройка" - 50 рублей, "Пригород" - станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки - 65 рублей, "Дальняя" - станции от Клина до Алабушево и от 88 километра до Совхоза, стоимость разовой поездки - 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами зоны "Пригород", - сообщил Собянин. Он отметил, что при поездке из каждой зоны доступна бесплатная пересадка по карте "Тройка" в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами. "Тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие ж/д билеты. Для некоторых пассажиров зоны "Пригород", к примеру, стоимость поездок сократится почти в 4 раза: сейчас они платят 30–180 рублей за одну поездку на ж/д и + 50 рублей за поездку на метро, а после запуска D3 будут платить только 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК. А пассажир из Зеленограда сможет экономить до 67 тысяч рублей в год", - уточнил Собянин. Он отметил, что также вводится ряд новых билетов и возможностей: льготные проездные билеты для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны "Пригород" на метро. Кроме того, к сентябрю для единых абонементов на 365 дней ‎станет доступна функция "заморозки" на 14 дней, например для поездки в отпуск. А также появится проездной билет на 1 поездку по биометрии. Это билет для сотрудников организаций, которые заключат контракты с Московским метрополитеном для оплаты проезда на метро или МЦК.
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общество, зеленоград, люберцы, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), казанский вокзал, московский метрополитен
Общество, Зеленоград, Люберцы, Москва, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК), Казанский вокзал, Московский метрополитен
Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3

Собянин утвердил тарифный план для проезда по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир проходит через турникет в метро
Пассажир проходит через турникет в метро - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир проходит через турникет в метро. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Москве утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", проезд будет стоить от 50 рублей, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Как и на действующих диаметрах, там будут три тарифные зоны: "Центральная" - станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету "Кошелёк" карты "Тройка" - 50 рублей, "Пригород" - станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки - 65 рублей, "Дальняя" - станции от Клина до Алабушево и от 88 километра до Совхоза, стоимость разовой поездки - 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами зоны "Пригород", - сообщил Собянин.
Он отметил, что при поездке из каждой зоны доступна бесплатная пересадка по карте "Тройка" в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами.
"Тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие ж/д билеты. Для некоторых пассажиров зоны "Пригород", к примеру, стоимость поездок сократится почти в 4 раза: сейчас они платят 30–180 рублей за одну поездку на ж/д и + 50 рублей за поездку на метро, а после запуска D3 будут платить только 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК. А пассажир из Зеленограда сможет экономить до 67 тысяч рублей в год", - уточнил Собянин.
Он отметил, что также вводится ряд новых билетов и возможностей: льготные проездные билеты для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны "Пригород" на метро. Кроме того, к сентябрю для единых абонементов на 365 дней ‎станет доступна функция "заморозки" на 14 дней, например для поездки в отпуск. А также появится проездной билет на 1 поездку по биометрии. Это билет для сотрудников организаций, которые заключат контракты с Московским метрополитеном для оплаты проезда на метро или МЦК.
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ОбществоЗеленоградЛюберцыМоскваСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)Казанский вокзалМосковский метрополитен
 
 
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