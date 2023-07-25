Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3
Собянин утвердил тарифный план для проезда по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский"
Пассажир проходит через турникет в метро. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Москве утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", проезд будет стоить от 50 рублей, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Как и на действующих диаметрах, там будут три тарифные зоны: "Центральная" - станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету "Кошелёк" карты "Тройка" - 50 рублей, "Пригород" - станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки - 65 рублей, "Дальняя" - станции от Клина до Алабушево и от 88 километра до Совхоза, стоимость разовой поездки - 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами зоны "Пригород", - сообщил Собянин.
Он отметил, что при поездке из каждой зоны доступна бесплатная пересадка по карте "Тройка" в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами.
"Тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие ж/д билеты. Для некоторых пассажиров зоны "Пригород", к примеру, стоимость поездок сократится почти в 4 раза: сейчас они платят 30–180 рублей за одну поездку на ж/д и + 50 рублей за поездку на метро, а после запуска D3 будут платить только 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК. А пассажир из Зеленограда сможет экономить до 67 тысяч рублей в год", - уточнил Собянин.
Он отметил, что также вводится ряд новых билетов и возможностей: льготные проездные билеты для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны "Пригород" на метро. Кроме того, к сентябрю для единых абонементов на 365 дней станет доступна функция "заморозки" на 14 дней, например для поездки в отпуск. А также появится проездной билет на 1 поездку по биометрии. Это билет для сотрудников организаций, которые заключат контракты с Московским метрополитеном для оплаты проезда на метро или МЦК.