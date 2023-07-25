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Госдума одобрила ограничение иностранного участия в новостных агрегаторах
Госдума одобрила ограничение иностранного участия в новостных агрегаторах - РИА Новости, 25.07.2023
Госдума одобрила ограничение иностранного участия в новостных агрегаторах
Государственная Дума приняла во втором чтении проект закона об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:31
2023-07-25T15:31
2023-07-25T15:31
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Государственная Дума приняла во втором чтении проект закона об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России.По данным авторов проекта, ограничения предлагаются для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".Согласно проекту, владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми проектом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в закона силу.Отмечается, что санкция за неисполнение требований, предлагаемых проектом, - ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований его владельцем.Также Дума одобрила ряд поправок к проекту. Теперь операторы государственных информационных систем должны использовать хостинг-провайдеры, а другой поправкой предлагается установить, что основанием для включением в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.Госдума поддержала также поправку, которой предлагается исключить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.
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общество, россия, госдума рф, технологии
Общество, Россия, Госдума РФ, Технологии
Госдума одобрила ограничение иностранного участия в новостных агрегаторах
ГД во II чтении приняла проект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Государственная Дума приняла во втором чтении проект закона об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России.
По данным авторов проекта, ограничения предлагаются для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".
Согласно проекту, владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми проектом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в закона силу.
Отмечается, что санкция за неисполнение требований, предлагаемых проектом, - ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований его владельцем.
Также Дума одобрила ряд поправок к проекту. Теперь операторы государственных информационных систем должны использовать хостинг-провайдеры, а другой поправкой предлагается установить, что основанием для включением в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.
Госдума поддержала также поправку, которой предлагается исключить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.
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