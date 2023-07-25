https://ria.ru/20230725/prizyv-1886180616.html
Госдума приняла закон о повышении призывного возраста
Госдума приняла закон о повышении призывного возраста - РИА Новости, 25.07.2023
Госдума приняла закон о повышении призывного возраста
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:56
2023-07-25T14:56
2023-07-25T14:59
госдума рф
безопасность
военный призыв и студенческие отсрочки
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет.Закон устанавливает границы для призывного возраста в России с 18 лет до 30 лет. Данная норма предлагается к вступлению в силу с 1 января 2024 года. При этом, при рассмотрении в первом чтении проект предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению поправками нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде были исключены.Военные контрактыЗакон также предусматривает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности."С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности... может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сообщается в тексте документа. При этом контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы.Также в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или гражданином, не пребывающим в запасе, на год, с гражданином, пребывающим в запасе, на год или меньший срок.
https://ria.ru/20230725/prizyv-1886148653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, безопасность, военный призыв и студенческие отсрочки, россия, вооруженные силы рф
Госдума РФ, Безопасность, Военный призыв и студенческие отсрочки, Россия, Вооруженные силы РФ
Госдума приняла закон о повышении призывного возраста
Госдума приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет.
Закон устанавливает границы для призывного возраста в России с 18 лет до 30 лет. Данная норма предлагается к вступлению в силу с 1 января 2024 года. При этом, при рассмотрении в первом чтении проект предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению поправками нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде были исключены.
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Закон также предусматривает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.
"С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности... может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сообщается в тексте документа. При этом контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы.
Также в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или гражданином, не пребывающим в запасе, на год, с гражданином, пребывающим в запасе, на год или меньший срок.
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