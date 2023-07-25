Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали проект изменения призывного возраста - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/prizyv-1886148653.html
В Кремле прокомментировали проект изменения призывного возраста
В Кремле прокомментировали проект изменения призывного возраста - РИА Новости, 25.07.2023
В Кремле прокомментировали проект изменения призывного возраста
Объяснения по изменению призывного возраста даны профильными ведомствами, исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения министерства... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:03
2023-07-25T13:03
общество
россия
военный призыв и студенческие отсрочки
госдума рф
дмитрий песков
андрей картаполов
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795429_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a946d953098535d82d683ceb62a833db.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Объяснения по изменению призывного возраста даны профильными ведомствами, исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, сообщил в пятницу глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста, документ предполагал повышение нижней границы возраста призывников с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Картаполов сообщал, что повышение возраста будет поэтапным с 2024 года до 1 января 2026 года. "Объяснения все даны профильными ведомствами, если есть вопросы, то, конечно, нужно ориентироваться на них прежде всего. Конечно, здесь исходная точка является аргументированная, экспертная точка зрения Минобороны. Именно на нее мы и ориентируемся", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов, как относятся в Кремле к тому, что повышение не будет постепенным. "Не могу вам точно сказать, здесь я не буду давать какие-то комментарии, потому что, еще раз повторяю, их должно компетентное ведомство давать ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание, почему так поменялась концепция.
https://ria.ru/20230725/prizyv-1886116437.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c32de4d5c3996196fc4757e690ef413e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, военный призыв и студенческие отсрочки, госдума рф, дмитрий песков, андрей картаполов, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Военный призыв и студенческие отсрочки, Госдума РФ, Дмитрий Песков, Андрей Картаполов, Вооруженные силы РФ
В Кремле прокомментировали проект изменения призывного возраста

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о проекте изменения призывного возраста

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Объяснения по изменению призывного возраста даны профильными ведомствами, исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, сообщил в пятницу глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста, документ предполагал повышение нижней границы возраста призывников с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Картаполов сообщал, что повышение возраста будет поэтапным с 2024 года до 1 января 2026 года.
"Объяснения все даны профильными ведомствами, если есть вопросы, то, конечно, нужно ориентироваться на них прежде всего. Конечно, здесь исходная точка является аргументированная, экспертная точка зрения Минобороны. Именно на нее мы и ориентируемся", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов, как относятся в Кремле к тому, что повышение не будет постепенным.
"Не могу вам точно сказать, здесь я не буду давать какие-то комментарии, потому что, еще раз повторяю, их должно компетентное ведомство давать ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание, почему так поменялась концепция.
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Матвиенко считает, что в Совфеде поддержат новый закон о призывном возрасте
11:22
 
ОбществоРоссияВоенный призыв и студенческие отсрочкиГосдума РФДмитрий ПесковАндрей КартаполовВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала