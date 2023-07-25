https://ria.ru/20230725/prizyv-1886148653.html

В Кремле прокомментировали проект изменения призывного возраста

В Кремле прокомментировали проект изменения призывного возраста - РИА Новости, 25.07.2023

В Кремле прокомментировали проект изменения призывного возраста

Объяснения по изменению призывного возраста даны профильными ведомствами, исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения министерства... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:03

2023-07-25T13:03

2023-07-25T13:03

общество

россия

военный призыв и студенческие отсрочки

госдума рф

дмитрий песков

андрей картаполов

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795429_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a946d953098535d82d683ceb62a833db.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Объяснения по изменению призывного возраста даны профильными ведомствами, исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, сообщил в пятницу глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста, документ предполагал повышение нижней границы возраста призывников с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Картаполов сообщал, что повышение возраста будет поэтапным с 2024 года до 1 января 2026 года. "Объяснения все даны профильными ведомствами, если есть вопросы, то, конечно, нужно ориентироваться на них прежде всего. Конечно, здесь исходная точка является аргументированная, экспертная точка зрения Минобороны. Именно на нее мы и ориентируемся", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов, как относятся в Кремле к тому, что повышение не будет постепенным. "Не могу вам точно сказать, здесь я не буду давать какие-то комментарии, потому что, еще раз повторяю, их должно компетентное ведомство давать ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание, почему так поменялась концепция.

https://ria.ru/20230725/prizyv-1886116437.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, военный призыв и студенческие отсрочки, госдума рф, дмитрий песков, андрей картаполов, вооруженные силы рф