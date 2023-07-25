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Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении
Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 25.07.2023
Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 35-ти украинских военных, восемь единиц техники, включая одну американскую... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:22
2023-07-25T17:22
2023-07-25T17:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
молчаново
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 35-ти украинских военных, восемь единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР."Потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
молчаново
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вооруженные силы украины, молчаново, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Молчаново, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении
Минобороны: Киев потерял до 35 военных и восемь единиц техники на Купянском направлении