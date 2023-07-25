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Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении

Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 25.07.2023

Минобороны оценило потери Киева на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 35-ти украинских военных, восемь единиц техники, включая одну американскую... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:22

2023-07-25T17:22

2023-07-25T17:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

молчаново

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 35-ти украинских военных, восемь единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР."Потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.

молчаново

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вооруженные силы украины, молчаново, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)