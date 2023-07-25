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Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении
Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.07.2023
Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 60-ти украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходную... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:14
2023-07-25T17:14
2023-07-25T17:15
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 60-ти украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял до 60 военных и десять автомобилей на Херсонском направлении