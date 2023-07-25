Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 140 военнослужащих противника и 12 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777 и одну британскую самоходную установку FH-70, сообщили во вторник в Минобороны России.
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"На южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки успешно отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны", - сообщили в ведомстве.
В свою очередь на запорожском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения 33-й и 47-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также 108-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах Зеленого Гая, Мирного, Орехова, Малой Токмачки и Пятихаток на Запорожье. Кроме того, в районе Дорожнянки пресечена деятельность трех украинских групп диверсантов.
"В районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 140 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-20, а также гаубица "Гиацинт-С", - уточнили в ведомстве.