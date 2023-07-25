https://ria.ru/20230725/poteri-1886218530.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 25.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 140 военнослужащих противника и 12 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:11

2023-07-25T17:11

2023-07-25T17:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 140 военнослужащих противника и 12 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777 и одну британскую самоходную установку FH-70, сообщили во вторник в Минобороны России."На южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки успешно отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны", - сообщили в ведомстве.В свою очередь на запорожском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения 33-й и 47-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также 108-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах Зеленого Гая, Мирного, Орехова, Малой Токмачки и Пятихаток на Запорожье. Кроме того, в районе Дорожнянки пресечена деятельность трех украинских групп диверсантов."В районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 140 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-20, а также гаубица "Гиацинт-С", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230725/tank-1886074435.html

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)