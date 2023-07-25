Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 25.07.2023 (обновлено: 17:18 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/poteri-1886218530.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 25.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 140 военнослужащих противника и 12 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:11
2023-07-25T17:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 140 военнослужащих противника и 12 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777 и одну британскую самоходную установку FH-70, сообщили во вторник в Минобороны России.&quot;На южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск &quot;Восток&quot; за сутки успешно отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны&quot;, - сообщили в ведомстве.В свою очередь на запорожском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения 33-й и 47-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также 108-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах Зеленого Гая, Мирного, Орехова, Малой Токмачки и Пятихаток на Запорожье. Кроме того, в районе Дорожнянки пресечена деятельность трех украинских групп диверсантов."В районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 140 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-20, а также гаубица "Гиацинт-С", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230725/tank-1886074435.html
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 140 военнослужащих противника и 12 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777 и одну британскую самоходную установку FH-70, сообщили во вторник в Минобороны России.
«

"На южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки успешно отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны", - сообщили в ведомстве.

Кадр видео уничтожения танка М-55S
Зря маскировались. В США восхитились ударом российских военных по танку ВСУ
04:37
В свою очередь на запорожском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения 33-й и 47-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также 108-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах Зеленого Гая, Мирного, Орехова, Малой Токмачки и Пятихаток на Запорожье. Кроме того, в районе Дорожнянки пресечена деятельность трех украинских групп диверсантов.
"В районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 140 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-20, а также гаубица "Гиацинт-С", - уточнили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала