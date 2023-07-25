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США отправят дополнительную военную помощь Киеву, пишут СМИ
США отправят дополнительную военную помощь Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2023
США отправят дополнительную военную помощь Киеву, пишут СМИ
США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов, передает Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T04:02
2023-07-25T04:02
2023-07-25T07:58
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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов, передает Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника."Администрация отправляет до 400 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине", — говорится в сообщении.В пакет помощи войдут снаряды для систем ПВО и дроны наблюдения Hornet, говорится в публикации. По данным агентства, также в него войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin. Оружие передадут со складов Пентагона, поэтому его доставка ожидается в ближайшее время, добавляется в материале.США также отправят снаряды для гаубиц и 32 бронетранспортера Stryker, мортиры, ракеты Hydra-70 и 28 миллионов патронов, говорится в сообщении.
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в мире, сша, украина, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Пентагон
США отправят дополнительную военную помощь Киеву, пишут СМИ
AP: США отправят дополнительную военную помощь Украине на $400 миллионов