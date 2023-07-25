https://ria.ru/20230725/postavki-1886073598.html

США отправят дополнительную военную помощь Киеву, пишут СМИ

США отправят дополнительную военную помощь Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2023

США отправят дополнительную военную помощь Киеву, пишут СМИ

США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов, передает Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T04:02

2023-07-25T04:02

2023-07-25T07:58

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов, передает Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника."Администрация отправляет до 400 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине", — говорится в сообщении.В пакет помощи войдут снаряды для систем ПВО и дроны наблюдения Hornet, говорится в публикации. По данным агентства, также в него войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin. Оружие передадут со складов Пентагона, поэтому его доставка ожидается в ближайшее время, добавляется в материале.США также отправят снаряды для гаубиц и 32 бронетранспортера Stryker, мортиры, ракеты Hydra-70 и 28 миллионов патронов, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230724/ssha-1885971904.html

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в мире, сша, украина, пентагон