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Госдума отклонила поправку о поэтапном повышения призывного возраста - РИА Новости, 25.07.2023
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14:53 25.07.2023 (обновлено: 14:54 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/popravka-1886179102.html
Госдума отклонила поправку о поэтапном повышения призывного возраста
Госдума отклонила поправку о поэтапном повышения призывного возраста - РИА Новости, 25.07.2023
Госдума отклонила поправку о поэтапном повышения призывного возраста
Госдума отклонила поправку депутата ГД Алексея Куринного (КПРФ), которой предлагалось установить переходный период для повышения призывного возраста до границ с РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:53
2023-07-25T14:54
госдума рф
общество
алексей куринный
кпрф
военный призыв и студенческие отсрочки
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума отклонила поправку депутата ГД Алексея Куринного (КПРФ), которой предлагалось установить переходный период для повышения призывного возраста до границ с 21 года до 30 лет.Поправка поступила к законопроекту о повышении призывного возраста. При рассмотрении в первом чтении документ предусматривал установление границ призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период до 2026 года для нижней границы. Предполагалось, что до 2026 года нижняя граница призывного возраста ежегодно будет повышаться на 1 год.Куринный предложил установить такую же норму и для верхней границы призывного возраста.
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госдума рф, общество, алексей куринный, кпрф, военный призыв и студенческие отсрочки
Госдума РФ, Общество, Алексей Куринный, КПРФ, Военный призыв и студенческие отсрочки
Госдума отклонила поправку о поэтапном повышения призывного возраста

Госдума отклонила поправку о поэтапном повышении призывного возраста с 21 до 30 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума отклонила поправку депутата ГД Алексея Куринного (КПРФ), которой предлагалось установить переходный период для повышения призывного возраста до границ с 21 года до 30 лет.
Поправка поступила к законопроекту о повышении призывного возраста. При рассмотрении в первом чтении документ предусматривал установление границ призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период до 2026 года для нижней границы. Предполагалось, что до 2026 года нижняя граница призывного возраста ежегодно будет повышаться на 1 год.
Куринный предложил установить такую же норму и для верхней границы призывного возраста.
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Госдума РФОбществоАлексей КуринныйКПРФВоенный призыв и студенческие отсрочки
 
 
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