https://ria.ru/20230725/popravka-1886179102.html

Госдума отклонила поправку о поэтапном повышения призывного возраста

Госдума отклонила поправку о поэтапном повышения призывного возраста - РИА Новости, 25.07.2023

Госдума отклонила поправку о поэтапном повышения призывного возраста

Госдума отклонила поправку депутата ГД Алексея Куринного (КПРФ), которой предлагалось установить переходный период для повышения призывного возраста до границ с РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:53

2023-07-25T14:53

2023-07-25T14:54

госдума рф

общество

алексей куринный

кпрф

военный призыв и студенческие отсрочки

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума отклонила поправку депутата ГД Алексея Куринного (КПРФ), которой предлагалось установить переходный период для повышения призывного возраста до границ с 21 года до 30 лет.Поправка поступила к законопроекту о повышении призывного возраста. При рассмотрении в первом чтении документ предусматривал установление границ призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период до 2026 года для нижней границы. Предполагалось, что до 2026 года нижняя граница призывного возраста ежегодно будет повышаться на 1 год.Куринный предложил установить такую же норму и для верхней границы призывного возраста.

https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886178919.html

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госдума рф, общество, алексей куринный, кпрф, военный призыв и студенческие отсрочки