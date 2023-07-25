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Госдума отклонила поправку о поэтапном повышения призывного возраста
Госдума отклонила поправку о поэтапном повышения призывного возраста - РИА Новости, 25.07.2023
Госдума отклонила поправку о поэтапном повышения призывного возраста
Госдума отклонила поправку депутата ГД Алексея Куринного (КПРФ), которой предлагалось установить переходный период для повышения призывного возраста до границ с РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:53
2023-07-25T14:53
2023-07-25T14:54
госдума рф
общество
алексей куринный
кпрф
военный призыв и студенческие отсрочки
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума отклонила поправку депутата ГД Алексея Куринного (КПРФ), которой предлагалось установить переходный период для повышения призывного возраста до границ с 21 года до 30 лет.Поправка поступила к законопроекту о повышении призывного возраста. При рассмотрении в первом чтении документ предусматривал установление границ призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период до 2026 года для нижней границы. Предполагалось, что до 2026 года нижняя граница призывного возраста ежегодно будет повышаться на 1 год.Куринный предложил установить такую же норму и для верхней границы призывного возраста.
https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886178919.html
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госдума рф, общество, алексей куринный, кпрф, военный призыв и студенческие отсрочки
Госдума РФ, Общество, Алексей Куринный, КПРФ, Военный призыв и студенческие отсрочки
Госдума отклонила поправку о поэтапном повышения призывного возраста
Госдума отклонила поправку о поэтапном повышении призывного возраста с 21 до 30 лет