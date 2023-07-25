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Польша заявила, что оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро
Польша заявила, что оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро - РИА Новости, 25.07.2023
Польша заявила, что оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро
Польша оказала Украине военную помощь на 3 миллиарда евро, сообщает специализированный портал Defence24 со ссылкой на ответ польского минобороны. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T23:36
2023-07-25T23:36
2023-07-25T23:36
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Польша оказала Украине военную помощь на 3 миллиарда евро, сообщает специализированный портал Defence24 со ссылкой на ответ польского минобороны. "Стоимость польской военной помощи Украине достигла 3 миллиарда евро", - пишет портал. Отмечается, что в апреле 2022 года Варшава объявила о передаче Киеву оборудования на 1,5 миллиарда евро. За год эта сумма возросла на один миллиард евро, при этом помощь на 500 миллионов евро была предоставлена в течение последних 3-4 месяцев. "За последние пару месяцев произошло значительное увеличение поддержки", - говорится в сообщении портала. Минобороны Польши, в свою очередь, указывает на то, что подробности о военной помощи Украине являются конфиденциальными. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html
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в мире, украина, россия, польша, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Дмитрий Песков, НАТО
Польша заявила, что оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро
Минобороны Польши: страна оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро