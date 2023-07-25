https://ria.ru/20230725/pomosch-1886256755.html

В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для NASAMS и HIMARS

В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для NASAMS и HIMARS - РИА Новости, 25.07.2023

В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для NASAMS и HIMARS

В новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 400 миллионов долларов вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:06

2023-07-25T20:06

2023-07-25T21:27

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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. В новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 400 миллионов долларов вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на сайте Пентагона.Вашингтон также передаст Киеву:Кроме того, ВСУ получат артиллерийские боеприпасы различного калибра, 32 БТР Stryker, беспилотники Hornet, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и патроны к стрелковому оружию.Предыдущий пакет военной помощи на сумму порядка 1,3 миллиарда долларов, о котором американские власти объявили на прошлой неделе, включал четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии, а также дроны Phoenix Ghost и Switchblade.Киеву обещали передать оборудование для разминирования, 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники, тактические защищенные системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20230714/popravki-1884099485.html

https://ria.ru/20230621/pomosch-1879509798.html

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