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В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для NASAMS и HIMARS - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 25.07.2023 (обновлено: 21:27 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/pomosch-1886256755.html
В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для NASAMS и HIMARS
В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для NASAMS и HIMARS - РИА Новости, 25.07.2023
В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для NASAMS и HIMARS
В новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 400 миллионов долларов вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:06
2023-07-25T21:27
специальная военная операция на украине
украина
сша
министерство обороны сша
россия
сергей лавров
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. В новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 400 миллионов долларов вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на сайте Пентагона.Вашингтон также передаст Киеву:Кроме того, ВСУ получат артиллерийские боеприпасы различного калибра, 32 БТР Stryker, беспилотники Hornet, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и патроны к стрелковому оружию.Предыдущий пакет военной помощи на сумму порядка 1,3 миллиарда долларов, о котором американские власти объявили на прошлой неделе, включал четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии, а также дроны Phoenix Ghost и Switchblade.Киеву обещали передать оборудование для разминирования, 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники, тактические защищенные системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20230714/popravki-1884099485.html
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украина, сша, министерство обороны сша, россия, сергей лавров, нато, пентагон, в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для NASAMS и HIMARS

Пентагон: в новый пакет помощи Украине вошли боеприпасы для ЗРК Patriot, NASAMS и HIMARS

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. В новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 400 миллионов долларов вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на сайте Пентагона.
Вашингтон также передаст Киеву:
  • снаряды для ЗРК Patriot;
  • переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger;
  • неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70;
  • противотанковые комплексы Javelin.
Кроме того, ВСУ получат артиллерийские боеприпасы различного калибра, 32 БТР Stryker, беспилотники Hornet, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и патроны к стрелковому оружию.
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Предыдущий пакет военной помощи на сумму порядка 1,3 миллиарда долларов, о котором американские власти объявили на прошлой неделе, включал четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии, а также дроны Phoenix Ghost и Switchblade.
Киеву обещали передать оборудование для разминирования, 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники, тактические защищенные системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАМинистерство обороны СШАРоссияСергей ЛавровНАТОПентагонВ миреКиевВооруженные силы Украины
 
 
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