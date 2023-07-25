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В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для NASAMS и HIMARS
В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для NASAMS и HIMARS - РИА Новости, 25.07.2023
В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для NASAMS и HIMARS
В новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 400 миллионов долларов вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:06
2023-07-25T20:06
2023-07-25T21:27
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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. В новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 400 миллионов долларов вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на сайте Пентагона.Вашингтон также передаст Киеву:Кроме того, ВСУ получат артиллерийские боеприпасы различного калибра, 32 БТР Stryker, беспилотники Hornet, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и патроны к стрелковому оружию.Предыдущий пакет военной помощи на сумму порядка 1,3 миллиарда долларов, о котором американские власти объявили на прошлой неделе, включал четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии, а также дроны Phoenix Ghost и Switchblade.Киеву обещали передать оборудование для разминирования, 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники, тактические защищенные системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20230714/popravki-1884099485.html
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В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для NASAMS и HIMARS
Пентагон: в новый пакет помощи Украине вошли боеприпасы для ЗРК Patriot, NASAMS и HIMARS