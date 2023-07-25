Педагоги из Дагестана направили бойцам СВО внедорожник и инструменты
Педагоги из Хасавюртовского района Дагестана передали бойцам СВО внедорожник и инструменты
© Фото предоставлено администрацией Хасавюртовского района РДПедагоги из Дагестана направили бойцам СВО внедорожник и инструменты
© Фото предоставлено администрацией Хасавюртовского района РД
Педагоги из Дагестана направили бойцам СВО внедорожник и инструменты
МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Педагогическое сообщество Хасавюртовского района Дагестана направило в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи, в состав груза вошли в том числе внедорожник, электрогенераторы и инструменты, сообщили в пресс-службе администрации района.
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"Очередная партия гуманитарной помощи от педагогического сообщества Хасавюртовского района направлена в зону СВО. В состав груза, сформированного по просьбе участников специальной военной операции, вошли: внедорожник ВАЗ-2121 "Нива", бензиновые генераторы, бензопилы, лопаты железные, молотки слесарные, строительные, эргономического дизайна, кувалды, топоры с деревянными ручками, с прямыми лезвиями, ломы, гвоздодеры, масла, удлинители, пильные цепи, канистры, гвозди, черенки, перчатки рабочие и др.", – рассказали в райадминистрации.
Отмечается, что с самого начала проведения спецоперации в образовательных организациях Хасавюртовского района идет комплектование гуманитарной помощи, которую партиями отправляют на передовую. На этот раз с грузом в зону СВО выехал начальник районного управления образования Крымсолтан Кабардиев.