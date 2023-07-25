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Педагоги из Дагестана направили бойцам СВО внедорожник и инструменты - РИА Новости, 25.07.2023
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16:52 25.07.2023
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Педагоги из Дагестана направили бойцам СВО внедорожник и инструменты
Педагоги из Дагестана направили бойцам СВО внедорожник и инструменты - РИА Новости, 25.07.2023
Педагоги из Дагестана направили бойцам СВО внедорожник и инструменты
Педагогическое сообщество Хасавюртовского района Дагестана направило в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи, в состав груза... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:52
2023-07-25T16:52
надежные люди
хасавюртовский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Педагогическое сообщество Хасавюртовского района Дагестана направило в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи, в состав груза вошли в том числе внедорожник, электрогенераторы и инструменты, сообщили в пресс-службе администрации района. "Очередная партия гуманитарной помощи от педагогического сообщества Хасавюртовского района направлена в зону СВО. В состав груза, сформированного по просьбе участников специальной военной операции, вошли: внедорожник ВАЗ-2121 "Нива", бензиновые генераторы, бензопилы, лопаты железные, молотки слесарные, строительные, эргономического дизайна, кувалды, топоры с деревянными ручками, с прямыми лезвиями, ломы, гвоздодеры, масла, удлинители, пильные цепи, канистры, гвозди, черенки, перчатки рабочие и др.", – рассказали в райадминистрации. Отмечается, что с самого начала проведения спецоперации в образовательных организациях Хасавюртовского района идет комплектование гуманитарной помощи, которую партиями отправляют на передовую. На этот раз с грузом в зону СВО выехал начальник районного управления образования Крымсолтан Кабардиев.
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хасавюртовский район
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хасавюртовский район, республика дагестан
Надежные люди, Хасавюртовский район, Республика Дагестан
Педагоги из Дагестана направили бойцам СВО внедорожник и инструменты

Педагоги из Хасавюртовского района Дагестана передали бойцам СВО внедорожник и инструменты

© Фото предоставлено администрацией Хасавюртовского района РДПедагоги из Дагестана направили бойцам СВО внедорожник и инструменты
Педагоги из Дагестана направили бойцам СВО внедорожник и инструменты
© Фото предоставлено администрацией Хасавюртовского района РД
Педагоги из Дагестана направили бойцам СВО внедорожник и инструменты
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Педагогическое сообщество Хасавюртовского района Дагестана направило в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи, в состав груза вошли в том числе внедорожник, электрогенераторы и инструменты, сообщили в пресс-службе администрации района.
«
"Очередная партия гуманитарной помощи от педагогического сообщества Хасавюртовского района направлена в зону СВО. В состав груза, сформированного по просьбе участников специальной военной операции, вошли: внедорожник ВАЗ-2121 "Нива", бензиновые генераторы, бензопилы, лопаты железные, молотки слесарные, строительные, эргономического дизайна, кувалды, топоры с деревянными ручками, с прямыми лезвиями, ломы, гвоздодеры, масла, удлинители, пильные цепи, канистры, гвозди, черенки, перчатки рабочие и др.", – рассказали в райадминистрации.
Отмечается, что с самого начала проведения спецоперации в образовательных организациях Хасавюртовского района идет комплектование гуманитарной помощи, которую партиями отправляют на передовую. На этот раз с грузом в зону СВО выехал начальник районного управления образования Крымсолтан Кабардиев.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Моор передал тюменским подразделениям в зону СВО машины и снаряжение
14 июля, 12:38
 
Надежные людиХасавюртовский районРеспублика Дагестан
 
 
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