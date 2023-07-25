https://ria.ru/20230725/pomosch-1886206796.html

Фельдшер и волонтеры из Сочи отправили 25 тонн гумпомощи в новые регионы

Фельдшер и волонтеры из Сочи отправили 25 тонн гумпомощи в новые регионы - РИА Новости, 25.07.2023

Фельдшер и волонтеры из Сочи отправили 25 тонн гумпомощи в новые регионы

Сочинский фельдшер Валентина Кротько рассказала РИА Новости, что совместно с волонтёрами и депутатами отправила 25 тонн гуманитарной помощи в новые регионы... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:22

2023-07-25T16:22

2023-07-25T16:22

надежные люди

сочи

луганская народная республика

россия

владимир путин

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СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Сочинский фельдшер Валентина Кротько рассказала РИА Новости, что совместно с волонтёрами и депутатами отправила 25 тонн гуманитарной помощи в новые регионы России с начала 2023 года, сейчас она собирается в Луганскую Народную Республику, чтобы оказать помощь участникам спецоперации. Кротько работает старшим фельдшером Станции скорой медицинской помощи в Сочи. Она рассказала, что осенью 2022 года отправилась в ЛНР с гуманитарной помощью для своих родственников, там она повстречала российских солдат. Фельдшер подошла и поинтересовалась, какая помощь необходима, солдаты рассказали, что нуждаются в тёплых вещах. Вернувшись в Сочи, Кротько организовала группу неравнодушных, за неделю им удалось собрать 140 тысяч рублей, они закупили белье, одежду, продукты питания и отправили первый груз в новые регионы страны, собрав почти две тонны гуманитарной помощи. С этих пор, по словам Кротько, сочинцы непрерывно оказывают помощь участникам спецоперации. "Один-два раза в месяц ездим туда (в новые регионы РФ - ред.), познакомились там с войсковой частью, с командирами. Начали с продуктов, личной гигиены, белья, потом начали приходить заявки на рации, бинокли, мы все это закупали при помощи депутатов городского собрания. Весь город Сочи помогал нам в этом. Отправлено уже около 25 тонн почти за 7 месяцев", - сказала Кротько. Она отметила, что сама систематически приезжает в новые регионы РФ, оказывает помощь на месте, привозит лекарства. И сейчас Кротько снова собирается в дорогу. "Я без этого не могу. Моя ближайшая поездка в начале августа в ДНР, в госпитали Докучаевск и Марьинка", - сказала собеседница агентства. Кротько говорит, что люди уже знают о её поездках в новые регионы, поэтому сами приносят детскую одежду, продукты, гигиенические принадлежности. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20230724/gumpomosch-1885954555.html

сочи

луганская народная республика

россия

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сочи, луганская народная республика, россия, владимир путин