https://ria.ru/20230725/pokushenie-1886095358.html
СК завершил расследование дела о покушении на Владимира Соловьева
СК завершил расследование дела о покушении на Владимира Соловьева - РИА Новости, 25.07.2023
СК завершил расследование дела о покушении на Владимира Соловьева
Следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева, восемь фигурантов знакомятся с материалами, РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:38
2023-07-25T09:38
2023-07-25T11:42
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева, восемь фигурантов знакомятся с материалами, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин."Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьева завершено. Привлечены к ответственности восемь граждан России: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий. В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал глава СК РФ.По его словам, главарь террористической организации пытался симулировать психиатрическое заболевание, которое могло ему позволить уйти от уголовной ответственности, однако следствие собрало неопровержимые материалы, которые позволили экспертам-психиатрам сделать вывод, что фигурант здоров."Непосредственное приготовление к убийству российского журналиста было совершено ими по заказу Главного управления разведки Украины. В отношении заказчиков и иных участников террористической группы уголовное дело выделено в отдельное производство", - подчеркнул Бастрыкин.В апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию украинской разведки убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства и заявили, что после преступления планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку СВО.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html
https://ria.ru/20230720/arest-1885356672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
СК завершил расследование дела о покушении на Владимира Соловьева
Бастрыкин: фигурантами дела о покушении на журналиста Соловьева стали восемь неонацистов
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева, восемь фигурантов знакомятся с материалами, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьева завершено. Привлечены к ответственности восемь граждан России: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков
, Владимир Степанов
, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков
и Тимофей Мокий. В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал глава СК РФ.
СК: Трепова утверждала, что якобы не знала о подготовке покушения
По его словам, главарь террористической организации пытался симулировать психиатрическое заболевание, которое могло ему позволить уйти от уголовной ответственности, однако следствие собрало неопровержимые материалы, которые позволили экспертам-психиатрам сделать вывод, что фигурант здоров.
"Непосредственное приготовление к убийству российского журналиста было совершено ими по заказу Главного управления разведки Украины
. В отношении заказчиков и иных участников террористической группы уголовное дело выделено в отдельное производство", - подчеркнул Бастрыкин.
В апреле ФСБ
сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию украинской разведки убийство журналиста ВГТРК
Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства и заявили, что после преступления планировали скрыться за рубежом.
В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве
неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева
и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян
, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой
и Евгения Попова
, режиссера Тиграна Кеосаяна
, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку СВО.
Киселев, комментируя планы Киева
убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины
.
*Запрещенная в России террористическая организация
Арестован восьмой фигурант дела о покушении на Симоньян