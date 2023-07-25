https://ria.ru/20230725/pokushenie-1886095358.html

СК завершил расследование дела о покушении на Владимира Соловьева

СК завершил расследование дела о покушении на Владимира Соловьева - РИА Новости, 25.07.2023

СК завершил расследование дела о покушении на Владимира Соловьева

Следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева, восемь фигурантов знакомятся с материалами, РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:38

2023-07-25T09:38

2023-07-25T11:42

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела о приготовлении к убийству журналиста Владимира Соловьева, восемь фигурантов знакомятся с материалами, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин."Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьева завершено. Привлечены к ответственности восемь граждан России: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий. В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела", - сказал глава СК РФ.По его словам, главарь террористической организации пытался симулировать психиатрическое заболевание, которое могло ему позволить уйти от уголовной ответственности, однако следствие собрало неопровержимые материалы, которые позволили экспертам-психиатрам сделать вывод, что фигурант здоров."Непосредственное приготовление к убийству российского журналиста было совершено ими по заказу Главного управления разведки Украины. В отношении заказчиков и иных участников террористической группы уголовное дело выделено в отдельное производство", - подчеркнул Бастрыкин.В апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию украинской разведки убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства и заявили, что после преступления планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку СВО.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html

https://ria.ru/20230720/arest-1885356672.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин