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В Госдуме призвали тщательно расследовать каждое ЧП на железной дороге
В Госдуме призвали тщательно расследовать каждое ЧП на железной дороге - РИА Новости, 25.07.2023
В Госдуме призвали тщательно расследовать каждое ЧП на железной дороге
Даже небольшое ЧП на железной дороге способно нарушить логистику - в нынешних условиях это просто недопустимо, поэтому важно расследовать каждое такое... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:49
2023-07-25T14:49
2023-07-25T14:49
происшествия
госдума рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Даже небольшое ЧП на железной дороге способно нарушить логистику - в нынешних условиях это просто недопустимо, поэтому важно расследовать каждое такое преступление, даже если оно было совершено решившим развлечься подростком, считает депутат Госдумы Юрий Станкевич. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что нельзя утверждать о росте числа диверсий на железных дорогах в РФ. В ходе расследования, пояснил он, "далеко не всегда подтверждаются версии о наличии у причастных мотива изменения государственного строя или дестабилизации общественного порядка". "Какие бы происшествия ни происходили на объектах железнодорожного транспорта - подрывы полотна или поджоги релейных шкафов, - очень важно их расследовать и привлекать виновных к ответственности. Ведь помимо пассажирских составов по ж/д путям идут, например, и цистерны с топливом, всевозможные контейнеры. А их прибытие в места назначения важно и для фронта, и для тыла", - сказал Станкевич РИА Новости. По его словам, ряд происшествий на железнодорожном транспорте - и вовсе "малолетнее хулиганство". "Для кого-то, возможно, подпалить релейный шкаф кажется веселым или забавным, но это совсем не так. Даже небольшое ЧП может нарушить логистику, а это недопустимо", - отметил депутат. "Отрадно, что следователи расследуют такие преступления. Надеюсь, для кого-то это станет уроком и убережет от необдуманных поступков", - резюмировал Станкевич.
https://ria.ru/20230714/podzhog-1884096453.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, госдума рф
В Госдуме призвали тщательно расследовать каждое ЧП на железной дороге
Депутат Станкевич: в нынешних условиях недопустимы даже небольшие ЧП на железной дороге
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Даже небольшое ЧП на железной дороге способно нарушить логистику - в нынешних условиях это просто недопустимо, поэтому важно расследовать каждое такое преступление, даже если оно было совершено решившим развлечься подростком, считает депутат Госдумы Юрий Станкевич.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
заявил в интервью РИА Новости, что нельзя утверждать о росте числа диверсий на железных дорогах в РФ. В ходе расследования, пояснил он, "далеко не всегда подтверждаются версии о наличии у причастных мотива изменения государственного строя или дестабилизации общественного порядка".
Двух петербуржцев арестовали за поджог релейного шкафа железной дороги
"Какие бы происшествия ни происходили на объектах железнодорожного транспорта - подрывы полотна или поджоги релейных шкафов, - очень важно их расследовать и привлекать виновных к ответственности. Ведь помимо пассажирских составов по ж/д путям идут, например, и цистерны с топливом, всевозможные контейнеры. А их прибытие в места назначения важно и для фронта, и для тыла", - сказал Станкевич РИА Новости.
По его словам, ряд происшествий на железнодорожном транспорте - и вовсе "малолетнее хулиганство". "Для кого-то, возможно, подпалить релейный шкаф кажется веселым или забавным, но это совсем не так. Даже небольшое ЧП может нарушить логистику, а это недопустимо", - отметил депутат.
"Отрадно, что следователи расследуют такие преступления. Надеюсь, для кого-то это станет уроком и убережет от необдуманных поступков", - резюмировал Станкевич.
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