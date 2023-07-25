Рейтинг@Mail.ru
Подпольщики показали видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 25.07.2023 (обновлено: 08:40 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/podpole-1886072233.html
Подпольщики показали видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ
Подпольщики показали видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
Подпольщики показали видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ
Николаевское подполье сняло видео разрушений в Одессе, вызванных непрофессиональной работой украинской ПВО в ночь с 19 на 20 июля, кадры поступили в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T03:05
2023-07-25T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886085188_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5f658be6eb5f6f2d424b9e0cced2b3c.jpg
ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Николаевское подполье сняло видео разрушений в Одессе, вызванных непрофессиональной работой украинской ПВО в ночь с 19 на 20 июля, кадры поступили в распоряжение РИА Новости.В ролике видно разбитое здание одного из банков. "Жители Одессы сообщают, что проснулись ночью от громкого звука, это был выстрел ракеты ПВО. Как оказалось, система ПВО была расположена прямо между жилыми домами по улице Канатная. Система сделала два залпа: одна ракета улетела в сторону моря, вторая сбила ракету, пролетающую прямо надо самим ПВО. В итоге ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк "Восток" по улице Канатная, 16", — отметил координатор подполья Сергей Лебедев. Как заявляли ранее в Москве, ПВО ВСУ неоднократно била по жилым кварталам украинских городов из-за непрофессионализма военных, в том числе в Одессе.В воскресенье в Минобороны опровергли заявления Киева о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты из-за безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры Украины осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.
https://ria.ru/20230724/odessa-1886036084.html
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из Одессы, где в ночь с 19 на 20 июля ПВО Украины разрушила здание банка
Кадры из Одессы, где в ночь с 19 на 20 июля ПВО Украины разрушила здание банка
2023-07-25T03:05
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886085188_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dbb0500d89a9db81c754bb45e8fc35fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины
Подпольщики показали видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ

Николаевское подполье показало видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Николаевское подполье сняло видео разрушений в Одессе, вызванных непрофессиональной работой украинской ПВО в ночь с 19 на 20 июля, кадры поступили в распоряжение РИА Новости.
В ролике видно разбитое здание одного из банков.
"Жители Одессы сообщают, что проснулись ночью от громкого звука, это был выстрел ракеты ПВО. Как оказалось, система ПВО была расположена прямо между жилыми домами по улице Канатная. Система сделала два залпа: одна ракета улетела в сторону моря, вторая сбила ракету, пролетающую прямо надо самим ПВО. В итоге ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк "Восток" по улице Канатная, 16", — отметил координатор подполья Сергей Лебедев.
Как заявляли ранее в Москве, ПВО ВСУ неоднократно била по жилым кварталам украинских городов из-за непрофессионализма военных, в том числе в Одессе.
В воскресенье в Минобороны опровергли заявления Киева о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты из-за безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры Украины осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Киеве набросились на Зеленского, устроившего истерику из-за Одессы
Вчера, 19:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала