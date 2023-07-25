https://ria.ru/20230725/podpole-1886072233.html

Подпольщики показали видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ

Подпольщики показали видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023

Подпольщики показали видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ

Николаевское подполье сняло видео разрушений в Одессе, вызванных непрофессиональной работой украинской ПВО в ночь с 19 на 20 июля, кадры поступили в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T03:05

2023-07-25T03:05

2023-07-25T08:40

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Николаевское подполье сняло видео разрушений в Одессе, вызванных непрофессиональной работой украинской ПВО в ночь с 19 на 20 июля, кадры поступили в распоряжение РИА Новости.В ролике видно разбитое здание одного из банков. "Жители Одессы сообщают, что проснулись ночью от громкого звука, это был выстрел ракеты ПВО. Как оказалось, система ПВО была расположена прямо между жилыми домами по улице Канатная. Система сделала два залпа: одна ракета улетела в сторону моря, вторая сбила ракету, пролетающую прямо надо самим ПВО. В итоге ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк "Восток" по улице Канатная, 16", — отметил координатор подполья Сергей Лебедев. Как заявляли ранее в Москве, ПВО ВСУ неоднократно била по жилым кварталам украинских городов из-за непрофессионализма военных, в том числе в Одессе.В воскресенье в Минобороны опровергли заявления Киева о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты из-за безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры Украины осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.

https://ria.ru/20230724/odessa-1886036084.html

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Кадры из Одессы, где в ночь с 19 на 20 июля ПВО Украины разрушила здание банка Кадры из Одессы, где в ночь с 19 на 20 июля ПВО Украины разрушила здание банка 2023-07-25T03:05 true PT0M35S

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в мире, одесса, россия, вооруженные силы украины