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Объем поддержки бизнеса СКФО от МСП Банка вырос в 3,5 раза - РИА Новости, 25.07.2023
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14:11 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/podderzhka-1886165813.html
Объем поддержки бизнеса СКФО от МСП Банка вырос в 3,5 раза
Объем поддержки бизнеса СКФО от МСП Банка вырос в 3,5 раза - РИА Новости, 25.07.2023
Объем поддержки бизнеса СКФО от МСП Банка вырос в 3,5 раза
Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получил по итогам первого полугодия 2023 года от МСП Банка, дочерней организации Корпорации РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:11
2023-07-25T14:11
россия
мсп банк
корпорация мсп
андрей белоусов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получил по итогам первого полугодия 2023 года от МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, около 4,4 миллиарда рублей финансовой поддержки, что почти в 3,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка. Среди регионов-лидеров по объему привлеченного финансирования Республика Ингушетия (более 1,3 миллиарда рублей), Чеченская Республика (614 миллионов рублей), Республика Дагестан (227 миллионов рублей). "Наш банк планомерно наращивает объем поддержки МСП на Северном Кавказе. Мы находимся в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом, на основе запроса бизнеса дорабатываем продуктовую линейку, развиваем качество сервиса, предлагаем кредиты по ставкам, существенно ниже рыночных благодаря инструментам господдержки. Согласно стратегии МСП Банка к 2026 году общий объем поддержки малого и среднего бизнеса в СКФО составит 18,6 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка. Он напомнил, что около месяца назад на цифровой платформе МСП.РФ был запущен сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования для предпринимателей СКФО". Помимо возможности одновременно с подачей заявки на кредит получить в качестве обеспечения гарантийное покрытие Корпорации МСП этот сервис предусматривает помощь в структурировании сделок. МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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россия, мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов
Россия, МСП Банк, Корпорация МСП, Андрей Белоусов

Объем поддержки бизнеса СКФО от МСП Банка вырос в 3,5 раза

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получил по итогам первого полугодия 2023 года от МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, около 4,4 миллиарда рублей финансовой поддержки, что почти в 3,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Среди регионов-лидеров по объему привлеченного финансирования Республика Ингушетия (более 1,3 миллиарда рублей), Чеченская Республика (614 миллионов рублей), Республика Дагестан (227 миллионов рублей).
Логотип корпорации МСП
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"Наш банк планомерно наращивает объем поддержки МСП на Северном Кавказе. Мы находимся в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом, на основе запроса бизнеса дорабатываем продуктовую линейку, развиваем качество сервиса, предлагаем кредиты по ставкам, существенно ниже рыночных благодаря инструментам господдержки. Согласно стратегии МСП Банка к 2026 году общий объем поддержки малого и среднего бизнеса в СКФО составит 18,6 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка.
Он напомнил, что около месяца назад на цифровой платформе МСП.РФ был запущен сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования для предпринимателей СКФО". Помимо возможности одновременно с подачей заявки на кредит получить в качестве обеспечения гарантийное покрытие Корпорации МСП этот сервис предусматривает помощь в структурировании сделок.
МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
 
РоссияМСП БанкКорпорация МСПАндрей Белоусов
 
 
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