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Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнеметов

Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнеметов - РИА Новости, 25.07.2023

Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнеметов

Огнеметы украинского производства РПВ-16, которыми солдат армии Киева обеспечивают для боев в полях, неэффективны, рассказал РИА Новости военнослужащий 63-й... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T06:04

2023-07-25T06:04

2023-07-25T06:04

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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Огнеметы украинского производства РПВ-16, которыми солдат армии Киева обеспечивают для боев в полях, неэффективны, рассказал РИА Новости военнослужащий 63-й бригады ВС Украины Виталий Серый, попавший в плен на краснолиманском направлении в Донбассе. РПВ-16 - реактивный огнемет одноразового применения калибром 93 миллиметра украинского производства, конструктивный аналог советского огнемета РПО-А "Шмель". "У нас огнеметный взвод, вооружение что-то типа российского "Шмеля", есть такие, но они в полях не эффективны, это больше в городских боях эти базуки. РПВ-16 они называются. Украинские. Оружие не для полей, ну в городе если по зданиям пострелять – то возможно", - рассказал пленный. По его словам, военные предпочитают даже не брать данное вооружение с собой при боевых выходах из-за неэффективности и неудобства в транспортировке и использовании.

https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886075123.html

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в мире, киев, донбасс, вооруженные силы украины, украина