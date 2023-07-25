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Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнеметов
Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнеметов - РИА Новости, 25.07.2023
Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнеметов
Огнеметы украинского производства РПВ-16, которыми солдат армии Киева обеспечивают для боев в полях, неэффективны, рассказал РИА Новости военнослужащий 63-й... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T06:04
2023-07-25T06:04
2023-07-25T06:04
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Огнеметы украинского производства РПВ-16, которыми солдат армии Киева обеспечивают для боев в полях, неэффективны, рассказал РИА Новости военнослужащий 63-й бригады ВС Украины Виталий Серый, попавший в плен на краснолиманском направлении в Донбассе. РПВ-16 - реактивный огнемет одноразового применения калибром 93 миллиметра украинского производства, конструктивный аналог советского огнемета РПО-А "Шмель". "У нас огнеметный взвод, вооружение что-то типа российского "Шмеля", есть такие, но они в полях не эффективны, это больше в городских боях эти базуки. РПВ-16 они называются. Украинские. Оружие не для полей, ну в городе если по зданиям пострелять – то возможно", - рассказал пленный. По его словам, военные предпочитают даже не брать данное вооружение с собой при боевых выходах из-за неэффективности и неудобства в транспортировке и использовании.
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886075123.html
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в мире, киев, донбасс, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина
Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнеметов
Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности огнеметов украинского производства
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Огнеметы украинского производства РПВ-16, которыми солдат армии Киева обеспечивают для боев в полях, неэффективны, рассказал РИА Новости военнослужащий 63-й бригады ВС Украины Виталий Серый, попавший в плен на краснолиманском направлении в Донбассе.
РПВ-16 - реактивный огнемет одноразового применения калибром 93 миллиметра украинского производства, конструктивный аналог советского огнемета РПО-А "Шмель".
"У нас огнеметный взвод, вооружение что-то типа российского "Шмеля", есть такие, но они в полях не эффективны, это больше в городских боях эти базуки. РПВ-16 они называются. Украинские. Оружие не для полей, ну в городе если по зданиям пострелять – то возможно", - рассказал пленный.
По его словам, военные предпочитают даже не брать данное вооружение с собой при боевых выходах из-за неэффективности и неудобства в транспортировке и использовании.
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