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В Кремле раскрыли содержание письма Гутерреша Путину - РИА Новости, 25.07.2023
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12:59 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/pismo-1886147894.html
В Кремле раскрыли содержание письма Гутерреша Путину
В Кремле раскрыли содержание письма Гутерреша Путину - РИА Новости, 25.07.2023
В Кремле раскрыли содержание письма Гутерреша Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в письме генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину был план действий по... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:59
2023-07-25T12:59
россия
турция
украина
владимир путин
антониу гутерреш
дмитрий песков
оон
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в письме генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину был план действий по зерновой сделке и обещание, что когда-то обязательства в отношении РФ могут быть выполнены. "Действительно, в письме господина Гутерреша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена. Поэтому это невозможно. Вместе с тем, президент Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно восстановить сделку, как только она будет исполнена", - сказал Песков. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Как писало ранее агентство Блумберг, ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверены, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230725/sdelka-1886143935.html
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россия, турция, украина, владимир путин, антониу гутерреш, дмитрий песков, оон, в мире
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Дмитрий Песков, ООН, В мире
В Кремле раскрыли содержание письма Гутерреша Путину

Песков заявил, что в письме Гутерреша Путину был план действий по зерновой сделке

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в письме генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину был план действий по зерновой сделке и обещание, что когда-то обязательства в отношении РФ могут быть выполнены.
"Действительно, в письме господина Гутерреша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена. Поэтому это невозможно. Вместе с тем, президент Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно восстановить сделку, как только она будет исполнена", - сказал Песков.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В Кремле оценили вероятность возвращения к зерновой сделке
12:47
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Как писало ранее агентство Блумберг, ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверены, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
Разгрузка зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Италия поддержит усилия по возобновлению зерновой сделки
Вчера, 17:00
 
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