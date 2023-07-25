https://ria.ru/20230725/pismo-1886147894.html

В Кремле раскрыли содержание письма Гутерреша Путину

В Кремле раскрыли содержание письма Гутерреша Путину - РИА Новости, 25.07.2023

В Кремле раскрыли содержание письма Гутерреша Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в письме генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину был план действий по... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:59

2023-07-25T12:59

2023-07-25T12:59

россия

турция

украина

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в письме генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину был план действий по зерновой сделке и обещание, что когда-то обязательства в отношении РФ могут быть выполнены. "Действительно, в письме господина Гутерреша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена. Поэтому это невозможно. Вместе с тем, президент Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно восстановить сделку, как только она будет исполнена", - сказал Песков. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Как писало ранее агентство Блумберг, ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверены, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.

https://ria.ru/20230725/sdelka-1886143935.html

https://ria.ru/20230724/sdelka-1886001032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, украина, владимир путин, антониу гутерреш, дмитрий песков, оон, в мире