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Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли

Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли - РИА Новости, 25.07.2023

Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли

Пилоты разбившегося на острове Эвбея при тушении пожаров самолета Canadair CL-215 погибли, в вооружённых силах объявлен трёхдневный траур, сообщило министерство РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:47

2023-07-25T18:47

2023-07-25T18:47

в мире

греция

никос дендиас

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АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. Пилоты разбившегося на острове Эвбея при тушении пожаров самолета Canadair CL-215 погибли, в вооружённых силах объявлен трёхдневный траур, сообщило министерство национальной обороны Греции. "Решением министра национальной обороны Никоса Дендиаса в вооруженных силах объявлен трехдневный траур (с 25 по 27 июля 2023 г.) в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС лётчиков пожарного самолета CL-215, действовавшего на острове Эвбея", - говорится к подступившем в РИА Новости сообщении военного ведомства. Греческий телеканал ERT показал момент падения самолета. Самолет перед падением задел дерево и повредил крыло.

https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886097755.html

греция

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в мире, греция, никос дендиас