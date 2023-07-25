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Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли - РИА Новости, 25.07.2023
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18:47 25.07.2023
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Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли
Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли - РИА Новости, 25.07.2023
Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли
Пилоты разбившегося на острове Эвбея при тушении пожаров самолета Canadair CL-215 погибли, в вооружённых силах объявлен трёхдневный траур, сообщило министерство РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:47
2023-07-25T18:47
в мире
греция
никос дендиас
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АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. Пилоты разбившегося на острове Эвбея при тушении пожаров самолета Canadair CL-215 погибли, в вооружённых силах объявлен трёхдневный траур, сообщило министерство национальной обороны Греции. "Решением министра национальной обороны Никоса Дендиаса в вооруженных силах объявлен трехдневный траур (с 25 по 27 июля 2023 г.) в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС лётчиков пожарного самолета CL-215, действовавшего на острове Эвбея", - говорится к подступившем в РИА Новости сообщении военного ведомства. Греческий телеканал ERT показал момент падения самолета. Самолет перед падением задел дерево и повредил крыло.
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в мире, греция, никос дендиас
В мире, Греция, Никос Дендиас
Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли

Пилоты разбившегося на острове Эвбея в Греции пожарного самолета погибли

© AP Photo / Petros GiannakourisТушение лесного пожара в Греции
Тушение лесного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Тушение лесного пожара в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. Пилоты разбившегося на острове Эвбея при тушении пожаров самолета Canadair CL-215 погибли, в вооружённых силах объявлен трёхдневный траур, сообщило министерство национальной обороны Греции.
"Решением министра национальной обороны Никоса Дендиаса в вооруженных силах объявлен трехдневный траур (с 25 по 27 июля 2023 г.) в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС лётчиков пожарного самолета CL-215, действовавшего на острове Эвбея", - говорится к подступившем в РИА Новости сообщении военного ведомства.
Греческий телеканал ERT показал момент падения самолета. Самолет перед падением задел дерево и повредил крыло.
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